Perdas seguradas causadas por fortes tempestades atingem US$ 60 bilhões

As catástrofes naturais irão mais uma vez quebrar vários recordes de perdas em 2023. Um elevado número de eventos de gravidade baixa a média irá agregar-se a perdas seguradas de mais de 100 mil milhões de dólares em 2023, estima o Swiss Re Institute, com trovoadas severas (tempestades convectivas severas, SCS) sendo o principal contribuinte. É a primeira vez que tempestades severas causam esse nível de prejuízo para a indústria.

Jérôme Jean Haegeli, economista-chefe do grupo Swiss Re, afirma: “O efeito cumulativo de eventos frequentes e de baixas perdas, juntamente com o aumento do valor das propriedades e dos custos de reparo, tem um grande impacto na lucratividade de uma seguradora durante um período mais longo. A alta frequência de fortes tempestades em 2023 foram um teste de lucros para o setor de seguros primários.”

As perdas causadas por tempestades severas aumentaram constantemente em 7% ao ano nos últimos 30 anos. 2023 marca um aumento de quase 90% em comparação com a média dos 5 anos anteriores (US$ 32 bilhão) e mais que dobra a média dos últimos 10 anos (US$ 27 bilhão).

Aumento das perdas devido a fortes tempestades nos EUA e na Europa

Os EUA são particularmente propensos à SCS devido à sua localização geográfica. Em 2023, a quantidade de US$ 50 milhões de perdas seguradas para a atividade do SCS nos EUA foi ultrapassada pela primeira vez, e deverá continuar a aumentar. Os EUA registaram 18 eventos até à data, cada um dos quais causou perdas seguradas de mil milhões de dólares ou mais.

Da mesma forma, a Europa registou um aumento nas perdas seguradas devido a fortes trovoadas: a Itália foi a mais afetada em 2023, tal como a França no ano anterior. A Itália sofreu perdas superiores a US$ 3,3 mil , as perdas seguradas relacionadas com catástrofes naturais mais dispendiosas de sempre em Itália.

Balz Grollimund, chefe de Riscos de Catástrofe, afirma: “Para o setor de seguros, os eventos recentes fornecem referências robustas para estimar as tendências crescentes de perdas. No entanto, para progredir ainda mais na compreensão mais profunda deste perigo, é importante obter melhores insights das seguradoras sobre as distribuições da exposição segurada e dados detalhados sobre sinistros. É igualmente importante que os prêmios de seguro reflitam adequadamente o risco da cobertura fornecida, especialmente também à luz das tendências crescentes de perdas.”

2023: Furacões, inundações, incêndios florestais e terremotos

Embora as perdas causadas pela temporada de furacões no Atlântico Norte permaneçam abaixo da média em 2023 até o momento, o furacão Otis provavelmente se tornará o evento segurado mais caro no México, de acordo com o Swiss Re Institute. Na Nova Zelândia, as inundações e os ciclones causaram as perdas seguradas relacionadas com o clima mais dispendiosas de sempre para o país (US$ 2,4 milhões), enquanto se estima que os incêndios florestais em Maui se tornem o evento de perdas seguradas mais dispendioso de sempre para o estado do Havai (US$ 3,5 mil).

O desenvolvimento urbano, a acumulação de riqueza em zonas propensas a catástrofes e a inflação são fatores-chave em jogo, transformando condições meteorológicas extremas em perdas cada vez maiores por catástrofes naturais. O aumento das temperaturas está a aumentar ainda mais o risco de secas severas e incêndios florestais. Com a expectativa de que 2023 seja o ano mais quente já registado, os efeitos das alterações climáticas estão a tornar-se evidentes.

O terramoto na Turquia e na Síria é a catástrofe natural mais dispendiosa em 2023, com perdas seguradas de 6 mil milhões de dólares, enquanto o terramoto em Marrocos foi o terramoto mais forte a atingir o país desde 1900. A catástrofe em Marrocos também mostra que as zonas rurais não estão imunes a perdas em grande escala em caso de catástrofe e precisam ser incluídas nos esforços preventivos para melhorar a resiliência.

Perdas econômicas e seguradas totais estimadas em 2023 e 2022 em mil milhões de dólares (a preços de 2023)

2023 2022 Mudança anual Anterior

Média de 10 anos Perdas econômicas (total) 269 295 -9% 235 Gato natural 260 286 -9% 223 Feito pelo homem 9 9 -5% 12 Perdas seguradas (total) 108 141 -23% 99 Gato natural 100 133 -25% 89 Feito pelo homem 8 8 9% 10

