Mitsui Sumitomo anuncia a contratação de novo diretor geral

A Mitsui Sumitomo Seguros anunciou a contratação de Luis Nagamine como seu novo diretor geral. O executivo traz mais de 25 anos de experiência no setor de seguros e assume o cargo na empresa a partir de janeiro de 2024. Ele trabalhou em diversas empresas líderes do mercado como seguradoras (AIG, Chubb, Itaú-Unibanco), resseguradoras (Munich Re e IRB) e corretora de resseguros (Lockton – antiga THB/Amwins), tendo sido responsável por operações internacionais para toda a América Latina e Caribe nos últimos três anos.

Luis Nagamine

O executivo já teve uma passagem anterior de dois anos pela companhia, o que o torna uma escolha excepcional para a função. Irá responder diretamente para o CEO Koichi Kawasaki, que assumiu o cargo em setembro deste ano.

“Estamos muito felizes em receber Nagamine como Diretor Geral e acreditamos que sua experiência e visão estratégica contribuirão significativamente para o crescimento e sucesso contínuo da Mitsui Sumitomo Seguros no mercado de seguros”, afirma o CEO da empresa, Koichi Kawasaki.

“Estou entusiasmado em aceitar este novo desafio na Mitsui Sumitomo Seguros, empresa que eu já conheço e que tive a honra de trabalhar”, diz Nagamine, enfatizando que atuará muito próximo dos parceiros de negócios para continuar o aprimoramento da jornada de relacionamento com clientes.

Nagamine é também amplamente reconhecido por suas habilidades na gestão de planos de expansão, processos de turnaround e criação de times de alta performance. Nos últimos anos, atuou ativamente com inovação e empreendedorismo, como investidor e sócio fundador de startups dos setores de seguros e de saúde. O executivo é graduado em engenharia civil pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, tem MBA pela Fundação Dom Cabral, Programa Avançado de Gestão (AMP) pela The Wharton School of University of Pennsylvania e especialização em Digital Strategies for Business pela Columbia University.

N.F.

Revista Apólice