Ezze Seguros passa a ser uma das patrocinadoras do Corinthians

A Ezze Seguros literalmente entra em campo e investe no esporte como plataforma para ampliar a visibilidade de sua marca no mercado brasileiro. A companhia, que acaba de se tornar patrocinadora do Corinthians, terá a sua logomarca em destaque para costas superior da camisa da equipe de futebol profissional masculino. O contrato também prevê a marca nas omoplatas da camiseta do time que disputará a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de outras entregas no ecossistema de mídia e conteúdo do Corinthians.

A estratégia combina a exposição da marca na camisa oficial com a entrega de conteúdos de alta relevância, como o lançamento do Seguro Automóvel, primeiro produto de uma série de soluções da seguradora em personal lines, com foco em pessoas físicas, que serão anunciadas ao longo de 2024.

Há quatro anos, a Ezze iniciou sua operação no Brasil através de um modelo de partnership, no qual os executivos são sócios da seguradora, e tem investido na contratação de profissionais que participam ativamente das áreas responsáveis por consolidar sua estratégia multiproduto e multicanal.

Atualmente, a companhia já distribui mais de 80 produtos em todo o Brasil e se aproxima da marca de quase R$ 1 bilhão de prêmios emitidos.

Com o novo patrocínio, a seguradora acredita que a força de um dos maiores times brasileiros trará ampla visibilidade para a companhia no cenário nacional em 2024. “Estampar a nossa marca em eventos esportivos que terão a presença do Corinthians nos enche de orgulho, e representa um passo muito importante para tornar a Ezze uma das principais seguradoras nos próximos anos. Além de todo o apoio dos nossos corretores parceiros, lançamos esse novo canal de divulgação, desta vez direcionado ao consumidor final, que poderá adquirir o Seguro Automóvel, além de muitos outros produtos que estão sendo desenvolvidos pelo nosso time de especialistas”, celebra o CEO da companhia, Richard Vinhosa.

O superintendente de Marketing e Novos Negócios do Corinthians e gestor comercial da Neo Química Arena, Gilberto Corazza, também fala sobre a nova parceria. “Receber a Ezze no manto sagrado e em nossos projetos digitais nos deixa muito felizes, afinal o Corinthians procura a parceria de marcas arrojadas, com a energia e a visão de futuro que nosso novo patrocinador tem. Tenho certeza de que estamos plantando as sementes de uma amizade produtiva, que renderá muitos frutos na gestão que se inicia em janeiro de 2024”.

A negociação foi intermediada pela Outpromo, agência da OMG Brasil, que será responsável também pela estratégia de plataforma esportiva da marca. “O futebol no Brasil é uma grande plataforma de mídia e relacionamento, e o Corinthians é um gigante que entrega números significantes de retorno em mídia. Na plataforma, uniremos nosso core de promover experiências com o olhar cada vez mais focado em mídia e essa conexão é perfeita para o momento atual de expansão e lançamento de novos produtos da EZZE”, explica Luiz Fiorese, head of Sports na Outpromo.

Para o sócio-fundador e vice-presidente de Relações Institucionais e Marketing da Ezze, Ivo Jucá Machado, investir no futebol, uma das maiores paixões do brasileiro, representa um grande passo para a seguradora. “Que a parceria com o Timão nos leve ainda mais longe nesta trajetória incrível que temos construído no mercado brasileiro”, finaliza o executivo.

