Affinity capacita equipe de vendas em parceria com a AXA Seguros

O Affinity Seguro Viagem acabou de anunciar oficialmente a AXA como nova seguradora parceira. Para capacitar o seu time de vendas, a empresa decidiu realizar uma série de treinamentos com início em 22 de novembro e término previsto para o mês de dezembro. “Até o momento, já contabilizamos 77 colaboradores capacitados. Preparamos um webinar para todo o nosso staff espalhado pelo Brasil. Já estamos no sexto grupo de um total de 10”, revela a diretora de Produtos do Affinity, Valéria Pereira.

De acordo com ela, o formato dos treinamentos foi desenvolvido envolvendo tanto o time do Affinity quanto o da AXA. “Nosso objetivo é que nossos colaboradores sejam replicadores de conhecimento, que possam oferecer uma experiência personalizada e satisfatória aos nossos clientes, com informações atualizadas sobre nossos planos e serviços, que estejam 100% seguros de todo o ambiente que cerca esta nova parceria”, explica a diretora.

Segundo ela, os produtos do Affinity estão mais encorpados e com benefícios mais completos. “Entramos com as despesas médicas por evento, incluímos o limite para despesas médicas decorrentes de Covid-19 em todos os planos, ajustamos as coberturas de atraso e cancelamento de voo, ampliamos os itens de cobertura do seguro cancelamento de viagem plus reason. Queremos que os nossos passageiros estejam seguros a partir do momento da compra do seguro viagem e não somente em seu embarque”, justifica Valéria.

Atualmente, o Affinity oferece seguro para viagens aéreas, terrestres e através de cruzeiros marítimos e uma das grandes novidades é a oferta do seguro viagem para esportistas amadores ou profissionais. “Trabalhamos continuamente para trazer um produto cada vez mais inovador, queremos que nosso passageiro, ao planejar seu sonho de viagem, tenha a certeza de contar com o seguro viagem mais completo que existe, com assistência 24 horas, 365 dias, que se preocupa com o conforto, segurança e tranquilidade do passageiro, afinal de contas, imprevistos podem acontecer e a empresa estará pronta para resolvê-los a qualquer tempo”, garante.

Todos os treinamentos do Affinity possuem foco total no B2B, em respeito principalmente ao agente de viagem e corretor de seguros, únicos canais de vendas da empresa.

