Youse aplica IA em processos de vistoria, acionamento, vendas e antifraude

A Inteligência Artificial tem sido uma ferramenta muito utilizada para acelerar processos e trazer melhores resultados também no mercado de seguros. Na Youse, soluções de IA desenvolvidas internamente permitem otimizar os negócios e aperfeiçoar a jornada dos clientes, desde ranking de leads (potenciais clientes) diante da sua probabilidade de compra.

Taiolor Morais, CPTO da insurtech, explica como são utilizadas as ferramentas em conjunto com uma atuação humanizada. “A Youse está no mercado há sete anos. Nascemos como uma empresa digital, mas cuidando do tratamento humano. É humanizada desde a concepção de seus produtos até o atendimento na ponta. A tecnologia é um facilitador de toda essa função, e traz uma eficiência e ganho de escala, mas nossas IAs, chats e Machine Learnings são preparados e treinados por pessoas”.

A empresa desenvolveu internamente um modelo de Inteligência Artificial para classificação e escoragem de leads. Com base em dados e Machine Learning integrados, a ferramenta avalia a probabilidade de conversão de cada um dos possíveis clientes. Trata-se de uma solução inédita no mercado de seguros, que permite à insurtech antecipar o comportamento dos consumidores e pontuar tendências futuras, com a oferta de produtos e serviços adequada às reais necessidades dos consumidores.

Após este cruzamento de informações, tem início o processo de vendas e conversão, por meio do funil de vendas. Na Youse, a IA auxilia, entre outras etapas, na escolha de peças para distribuição de campanhas de marketing de acordo com os interesses do público. Ou ainda, na distribuição de clientes em potencial para o time de especialistas da central de atendimento. Atualmente, a insurtech conta com uma equipe de quase 200 pessoas focadas em vendas e, com o uso desta aplicação desde o início da operação, os consultores de venda tiveram uma conversão 8% maior nos contatos.

“Temos trabalhado com os dados, dentro de todas as regras da LGPD, desde a ponta da prospecção, entendimento, captura do lead, até o final da esteira lá na ponta do sinistro. Na parte de precificação, o preço dos nossos produtos utiliza algoritmos de Machine Learning, pricing e BI automatizados, baseado no comportamento e dado histórico. Temos uma personalização do produto para cada um, cada indivíduo é único, tratando-se de um produto financeiro. Utilizamos os dados para fazer essa digitalização casar com a humanização. No fim, a inversão do mercado e a tecnologia são uma forma de aproximar o produto final e entregar uma melhor experiência para o consumidor na ponta”, completa Morais.

Na vistoria prévia, realizada ao contratar o seguro, também há o suporte da Inteligência Artificial. Uma parceria entre a Youse e a Control Expert proporciona ao segurado dar os primeiros passos na realização da vistoria do veículo para contratação da apólice de maneira rápida e segura. Por meio de um modelo pioneiro de IA capaz de detectar amassados, arranhões e pequenos danos no veículo, a vistoria pode ser feita totalmente de forma digital, a qual o cliente pode enviar em tempo real fotos tiradas pelo celular de forma fácil e intuitiva, sem a necessidade de baixar nenhum tipo de aplicativo. O retorno médio deste serviço atualmente é de apenas 19 horas.

O uso da Inteligência Artificial tem ganhado mais relevância dentro da Youse por opção dos clientes, que escolhem fazer a autovistoria de sinistro (quando há acidente ou prejuízo material) com suporte da tecnologia. O número de vistorias feitas com auxílio da IA na seguradora é de 57%, um crescimento de 17 pontos percentuais nos últimos três meses de 2023. Esta funcionalidade é fruto de uma parceria da Youse com a Cilia, solução criada para simplificar o trabalho das oficinas, reguladoras ou seguradoras no processo da realização de orçamentos.

O programa indica os ângulos ideais para tirar fotos e analisa as imagens. A própria plataforma avalia e elabora um orçamento de reparos que dependendo do valor já poderá ser autorizado automaticamente. Entre as vantagens neste processo está a integração da Inteligência Artificial com a humanização. Contar com este suporte digital acelera o processo de orçamento, regulação, análise do sinistro e encaminhamento para a oficina mais próxima, em caso do seguro auto. O processo de avaliação de imagens, por exemplo, é feito em menos de 3 minutos. E 70% das autorizações de reparo ou indenização são informadas em até três dias.

Há ainda uma ferramenta mais largamente aplicada para detecção de fraude e mitigação de risco, que é uma parceria com a Friss. A tecnologia permite que os casos com zero indícios de fraude sejam aprovados rapidamente e direcionados para o time de operações quando há a necessidade de intervenção humana, que são a minoria dos casos. Ou seja, ajuda a beneficiar a maior parte das pessoas, tornando o processo mais prático e rápido e ainda oferece um respaldo para a seguradora mitigar os riscos de fraude.

N.F.

Revista Apólice