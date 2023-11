Focando em capacitar profissionais de vendas, Treinaseg completa 20 anos

Cumprindo com seu objetivo de levar qualificação ao mercado de seguros, aprimorando e ajudando no desenvolvimento de empresas e profissionais de vendas do setor, a Treinaseg completou 20 anos de mercado no dia 11 de novembro. “Vender é o que faz uma corretora de seguros ou equipe comercial prosperar. Para quem pretende crescer no ramo, é fundamental se estruturar para se transformar numa máquina de fazer dinheiro”, aponta o CEO, André Santos.

A empresa oferece, desde 2003, capacitações comerciais para profissionais de vendas de seguros, sejam de seguradoras, times comerciais que realizam vendas através de distribuidores para revenda; distribuidores, canais de distribuição de seguros e produtos financeiros que realizam vendas diretas ao consumidor final; ou vendedores de seguros e planos de saúde, com cursos e treinamentos especiais para corretores e vendedores de seguros com capacitação em plataforma interativa.

De vendedor para vendedor

Os treinamentos e cursos trazem a prática das vendas, já que foram desenvolvidos por um corretor de seguros, publicitário e especialista em comunicação de vendas, o que facilita o entendimento e a aplicação. “Desenvolvemos estratégias comerciais para os diversos canais de distribuição: corretores de seguros, agências bancárias, cooperativas de crédito, lojas de varejo, telemarketing, venda direta, entre outros, com várias ideias, técnicas e dicas para usarem imediatamente para fazer mais vendas e impulsionar seus negócios”, diz Santos.

Utilizando metodologia própria, os treinamentos da Treinaseg padronizam a didática de ensino gerando melhores resultados na capacitação das equipes comerciais e corretores de seguros. Em duas décadas de consultoria para seguradoras, corretoras de seguros, bancos, cooperativas de crédito e demais canais de distribuição de seguros e produtos financeiros das maiores empresas do mercado no Brasil e América do Sul, já foram qualificados mais de 50 mil profissionais de vendas, em mais de 1.600 treinamentos.

Além dos treinamentos presenciais e online, a Treinaseg compartilha conhecimento por meio de publicações especializadas. Santos é autor de seis livros sobre vendas, com mais de 47 mil exemplares vendidos, fora os treinamentos e e-books da empresa. Levando sua experiência como corretor de seguros, Santos produz ainda artigos para revistas do setor e materiais didáticos para ensino a distância.

Treinamentos em seguros

A Treinaseg oferece treinamentos customizados para as diversas empresas do setor, em diversos formatos.

Palestra: Cerca de 2 horas, para apresentação do tema de forma sucinta, promovendo reflexão do tema escolhido, estimulando as pessoas a saírem da sua zona de conforto.

Workshop: Cerca de 4 horas para apresentação do tema de forma aprofundada, detalhando o tema com interação da plateia, confrontando situações e explanando casos práticos.

Treinamento: De 6 a 8 horas, um processo de aprendizado para auxiliar o profissional a atingir a eficiência exigida no dia, desenvolvendo nos participantes habilidade de desempenhar determinada tarefa com segurança.

Customizado: Carga horária de acordo com a necessidade, formato desenvolvido especificamente para determinada área da empresa.

Treinaseg On: Também dispõe de plataforma de ensino a distância, com cursos de vendas, aprimoramento comercial e a Formação Inicial e Seguros (FIS).

“Com qualificação, contribuímos para que os profissionais aumentem ainda mais as suas vendas e mudem a realidade de suas empresas. Através da captação de informações relevantes e um diagnóstico hábil, podemos solucionar os problemas levantados e fazer com que a empresa se torne mais ágil, eficiente e competitiva, buscando a melhoria constante e, consequentemente, o sucesso e a lucratividade”, conclui o especialista.

N.F.

Revista Apólice