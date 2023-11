Tem Saúde quer ampliar distirbuição de produtos B2B

Compartilhar no

EXCLUSIVO – O ano de 2023 foi de crescimento para a Tem Saúde, mas, principalmente, de reorganização de produtos para acoplar novidades em 2024. Mariana Esteves, CCO e partner da empresa, ressaltou, em evento para clientes e colaboradores, que a Tem nasceu como provedora de consultas e exames. Com 8,4 milhões de cartões emitidos, ela criou uma linha de cuidados contínuos com a saúde.

Para 2024, a Tem Saúde prepara produtos complementares de cuidado: o Mulher, a linha Acolher (para crônicos, pacientes com câncer, idosos) e linha de Bem-Estar (quase 75% da população consome estes produtos). “Quando olhamos o portfolio de nossos parceiros percebemos que todos vendem consultas e exames, que já é commodity, por isso vamos investir em bem-estar, porque esta plataforma traz engajamento continuo com a base de clientes”, afirma Mariana.

O que será olhado com mais carinho em 2024 será a linha Acolher. Além disso, as parcerias B2B devem ser aprimoradas, porque os RH’s das empresas estão com problemas para encontrar soluções de planos de saúde. “As corretoras de seguros serão parceiras para distribuir este tipo de produtos”, esclarece Mariana.

A população brasileira não tem cultura de saúde preventiva. Por isso, a empresa aposta nas linhas de cuidados para garantir o contato com seus beneficiários. A empresa se coloca entre o SUS e os planos de saúde tradicionais.

