Capitalização ultrapassa R$ 22,1 bilhões em arrecadação

Um levantamento realizado pela FenaCap (Federação Nacional de Capitalização) mostra que o segmento permanece fortalecido, com crescimentos robustos nas principais modalidades comercializadas de janeiro a setembro de 2023. Neste período, o segmento totalizou R$ 22,1 bilhões em arrecadação, representando crescimento de 5,2% se comparado aos nove primeiros meses do ano passado. Em resgates e sorteios, foram pagos R$ 18 bilhões à sociedade, evolução de 9,7% no período.

“O segmento vive um momento histórico, com novas possibilidades de negócios e inovações, que permitem oferecer um produto cada vez mais alinhado a diversos perfis de consumidores. Em 2023, nosso faturamento deve chegar a R$ 30 bilhões, apresentando 6% de crescimento, em relação a 2022. Dentre resgates e sorteios, nossa perspectiva é chegar a R$ 25 bilhões, o que contribui diretamente com o desenvolvimento da economia do país”, comenta Denis Morais, presidente da FenaCap.

Dentre as modalidades, ainda de janeiro a setembro, a Tradicional permanece com o maior faturamento, totalizando R$ 16,3 bilhões. “A Tradicional está consolidada em todas as regiões do país, com liderança constante em arrecadação, o que pode estar atrelado ao tempo de existência e formas de comercialização diversificadas. Com a aproximação das festas de fim de ano, acreditamos que a modalidade Incentivo também terá um crescimento importante, pois viabiliza inúmeras campanhas de Natal em shoppings e estabelecimentos comerciais”, ressalta Morais. A modalidade Filantropia Premiável permanece em crescimento, com R$ 1,1 bilhão doados ao terceiro setor no período.

O Sudeste continua com a maior participação dentre as regiões do país (56,3%), seguido pelo Sul (18,9%), Nordeste (11,3%) e Centro-Oeste (9,0%). Mesmo com uma participação de apenas 4,5%, em comparação às demais localidades, a região Norte também apresentou um bom desempenho, totalizando R$ 99 milhões em arrecadação no acumulado do ano até setembro.

Confira a arrecadação total, de janeiro a setembro, por região:

Sudeste – R$ 12,45 bilhões

Sul – R$ 4,19 bilhões

Nordeste – R$ 2,50 bilhões

Centro-Oeste – R$ 1,98 bilhão

Norte – R$ 99 milhões

N.F.

Revista Apólice