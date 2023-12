Prudential leva escaladores para as principais montanhas do mundo

Inspirada pelo símbolo de sua marca, o Rochedo de Gibraltar, localizado em território britânico na costa sul da Espanha, a seguradora Prudential acaba de lançar a webserie global “This is my climb”, em seu canal no YouTube. Para mostrar que estará ao lado dos seus clientes em qualquer momento da escalada da vida, a empresa convidou nove renomados escaladores de nove diferentes nacionalidades para conquistarem grandes montanhas em seus países de origem e dividirem suas histórias de vida e superação.

Em dez episódios, eles contam como enfrentaram seus desafios pessoais e financeiros para chegar ao topo dos principais picos no Brasil, China, Argentina, Índia, Chile, Estados Unidos, México, Japão e Indonésia. Ao final da série, os escaladores se encontram no Rochedo de Gibraltar, a 427 metros de altitude, ícone da marca, que representa um símbolo importante de segurança e proteção.

“Este é um projeto ambicioso que une propósito, realização de sonhos e superação de desafios. São episódios de tirar o fôlego, para inspirar e, principalmente, reforçar que a Prudential estará sempre ao lado das pessoas. Com nossa presença global e solidez existimos para ajudar nossos clientes a seguirem em frente, especialmente, em momentos de adversidades”, afirma Aura Rebelo, idealizadora do projeto e vice-presidente de Marketing da divisão internacional Prudential.

A brasileira Aretha Duarte, primeira mulher negra latino-americana a escalar o Everest, o monte mais alto do mundo, protagonizou o episódio de estreia. No filme, Aretha sobe a Pedra da Gávea, no Rio, e conta como o seu trabalho com material reciclado foi essencial para transformar seu sonho em realidade. “Chorei, meditei e rezei muito, mas entendi que não podia parar, não podia desistir. Significou muito para mim, para a comunidade ao meu redor, para minha família”, lembra Aretha.

Produzida pela agência Made, a campanha global da seguradora conta com conteúdo para diversas mídias e será trabalhada de maneira local em nove países onde a Prudential possui operações.

Escalada Esportiva

A história da Prudential com a escalada, relacionada ao Rochedo de Gibraltar e aos valores da marca, levou a seguradora a patrocinar as seleções Brasileira e a Americana de Escalada Esportiva. Desde 2019, a Prudential do Brasil colabora para consolidar a modalidade no país e fortalecer valores do esporte, como planejamento e segurança, convicções compartilhadas pela Prudential em sua missão de proteger e cuidar da vida das pessoas.

K.L.

Revista Apólice