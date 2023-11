Maranhão recebe encontro de corretores e securitários

Na próxima terça-feira (14), São Luís será sede do encontro de corretores de seguros e securitários do Maranhão. O evento, promovido pelo Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) em parceria com o Sincor-MA (Sindicato dos Corretores de Seguros do Maranhão), será realizado no auditório do Centro Empresarial Pátio Jardins, a partir das 9h30.

No encontro, o presidente do Sindseg N/NE, Ronaldo Dalcin, ministrará palestra sobre a visão atual do mercado segurador e seus resultados, abordando também temas importantes para o setor, como o PDMS (Plano de Desenvolvimento de Mercados Seguros) e os perigos das associações de proteção veicular. Também serão apresentados os números mais atuais do estado e da região.

De acordo com Dalcin, o evento no Maranhão é mais uma das iniciativas do Sindsegnne para estar cada vez mais próximo dos agentes do mercado segurador da sua região sindical, que contempla ainda os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia.

“Além disso, uma das metas que temos enquanto sindicato é também a de propagar de forma ampla e contínua o Plano de Desenvolvimento de Mercados Seguros, o PDMS, que tem metas ousadas para alçar o mercado segurador a um patamar muito maior daquele já ocupado hoje, chegando a 10% do PIB brasileiro até o final de 2030”, afirma Dalcin.

Atualmente, a arrecadação setorial alcança 6,2% do PIB, com ativos financeiros na ordem de R$ 1,8 trilhão, com economia constituída para repor patrimônio, garantir rendas e pecúlios às famílias brasileiras. “Os números mostram a grandeza e o potencial deste mercado, que só no primeiro semestre de 2023 arrecadou R$ 317,1 bilhões (sem DPVAT) e pagou em indenizações, benefícios, resgates e sorteios cerca de R$ 232 bilhões”, completa o presidente do Sindseg N/NE.

O encontro com corretores de seguros e securitários do Maranhão será gratuito e aberto ao público, mediante lotação do espaço. O Centro Empresarial Pátio Jardins está localizado na Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 58, em Vinhais.

