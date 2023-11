MAPFRE: Uma nova jornada para o Vida Você Multiflex

EXCLUSIVO – O mercado brasileiro de seguros passa por um momento favorável de maior conscientização das pessoas sobre a proteção do seguro de vida. Muito desta nova mentalidade veio do período de pandemia. Para atender às novas necessidades dos consumidores, a MAPFRE criou uma nova jornada para o produto Vida Você Multiflex, com a inclusão de novos serviços que podem ser utilizados em vida.

Hilca Vaz, diretora técnica de seguros de pessoas da MAPFRE, explica que a jornada para o corretor de seguros ficou completamente diferente, digital e mais objetiva, destacando o seu papel de consultor. “Oferecemos uma calculadora financeira para destacar os melhores benefícios para o cliente com clareza e objetividade. O corretor consegue destinar mais tempo para negociação e tem outras vantagens competitivas, como pagamento de até 200% de agenciamento”, adianta a executiva. Além disso, o corretor pode participar de campanhas internas com este produto, como o Clube Milla, 100% dedicada ao seguro de vida.

Foi feita também uma readequação dos prêmios do seguro, o que coloca a seguradora em um lugar bastante competitivo e uma jornada na qual o corretor não perde tempo com burocracia. Como exemplo, Hilca cita a DPS completamente digital, a aceitação é digital e o pós-venda.

“Toda a documentação e a manutenção também são digitais. Também incluímos novas formas de pagamento, como cartão de crédito. A importância segurada pode chegar a R$ 10 milhões” Hilca Vaz

Toda a plataforma foi desenvolvida pela MAPFRE, que possibilita maior agilidade, com uma jornada mais fluída e adequada à nova realidade da sociedade. “Estamos trazendo para este produto um serviço inovador destinado ao público feminino, além de reforçarmos outros serviços já oferecidos pelo mercado”, antecipa Hilca.

Muito além do seguro de vida

A experiência de um produto de seguro de vida vai muito além da cobertura de morte. Depois de passar por um período de testes com mais de 500 corretores de seguros, o Vida Você Multiflex chega para a comercialização de todos os corretores muito mais fortalecido.

Nesta jornada também está disponível para contratação o serviço MAPFRE Cuidando de Você para todos os clientes. Esta assistência oferece consultas e exames a preços acessíveis, além de desconto em medicamentos. É destinado às pessoas que precisam de serviços de saúde mas que não possuem planos ou não querem ser atendidas pelo SUS, presencial ou via telemedicina. “Colocamos também o ELA, um serviço voltado para o cuidado com a mulher e sua saúde. Estamos falando não só de proteção, como também de prevenção”, explica Hilca. O ELA acompanha o ciclo de vida da mulher, desde a primeira menstruação, passando pela gestação, puerpério, menopausa etc. São programas específicos para cada fase, com acompanhamento médico, psicológico, nutricional, com atendimentos personalizados ao período de vida em que ela está.

A assistência é um benefício para todos os clientes e pode ser utilizada pela titular e suas filhas. No caso de titular homem, a esposa e filhas têm direito à utilização do serviço, mas caso o homem titular seja solteiro e sem filhas ele pode indicar a sua mãe ou qualquer mulher especial para utilização do serviço.

Com todo este movimento, a MAPFRE quer se tornar referência em seguro de vida. Hoje, ela já é referência em outras carteiras, como automóvel. “Nosso objetivo não é atingir apenas os corretores que atuam com o seguro de vida. A jornada foi desenhada de forma simplificada para que todos os corretores possam ter interesse no seguro de vida, com comunicação forte e simples”, completa Hilca.

Kelly Lubiato

Revista Apólice