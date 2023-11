Porsche GT3 Cup adota telemetria da IturanMob

Na temporada 2023, a Porsche GT3 Cup Brasil passa a contar, como sua fornecedora Oficial, com a IturanMob, braço global de mobilidade da Ituran Brasil. Em um projeto piloto, equipamentos de última geração da IturanMob coletam por indução todos os dados gerados pelos Porsches GT3 CUP na pista e enviam por meio das antenas da rede pública de telefonia móvel para os times de engenharia e competição Porsche Cup para que possam executar todo o trabalho de telemetria em tempo real, monitorando o desempenho e as condições das Porsches durante toda a corrida.

Essa inovação estará em todos os carros que disputam as provas da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, no dia 18 de novembro. As informações são captadas diretamente dos computadores e trazem uma leitura do comportamento dos distintos sistemas, como suspensões, transmissão, rodas, freios, motor, componentes do conjunto aerodinâmico, que são capazes de medir, com precisão a temperatura, pressão, carga mecânica e aerodinâmica, aceleração e deslocamento, enquanto o piloto está na pista.

“A chegada da telemetria em tempo real, promete revolucionar a Porsche GT3 Cup Brasil com um novo salto tecnológico, imprimindo outra dinâmica à competição. As equipes terão ciência on-time de todos os detalhes dos carros, sem perder tempo com paradas no boxe para extrair as informações para reparos ou mudança de estratégia de pista. Será possível monitorar e mudar a estratégia de forma mais efetiva com um engenheiro passando informações para o piloto em tempo real, evitando assim, possíveis acidentes por falha mecânica ou elétrica. Isso pode ser um fator decisivo para um piloto ganhar ou perder uma corrida”, explica o piloto Dudu Costa Neto, consultor da IturanMob.

Na corrida, a tecnologia da empresa permitirá o monitoramento inicial do carro em dashboards instalados na engenharia. Novos parâmetros devem ser introduzidos nas próximas fases do projeto, como informações relacionadas à cinética, de aceleração e frenagem, por exemplo. Para o próximo ano, a expectativa é atingir o mesmo nível de informações das categorias globais como por exemplo FIA GT.

Na fase inicial, os carros da Porsche GT3 Cup utilizam os mesmos equipamentos oferecidos pela autotech para projetos de mobilidade, onde já há várias jornadas, como assinaturas de veículos, carros e motos compartilhadas e gestão de frotas, tornando mais eficiente o uso destes recursos.

As diferenças estão na recorrência, quantidade e tipo de informações interpretadas para serem processadas na plataforma e IoT (Internet das Coisas) da empresa de mobilidade, que variam de acordo com as necessidades de cada cliente. Na prática o equipamento está submetido a condições extremas.

“As empresas começam a compreender a importância dessa tecnologia para gestão eficiente de frotas, assim como uma nova linha de negócios baseada em mobilidade inteligente. As operações da IturanMob foram lançadas no início de 2022 e já ultrapassaram mais de 2.000 veículos com os dispositivos. Seguimos criando soluções que nos colocam à frente em tendências. Um bom exemplo é o uso do Big Data (a análise e a interpretação de grandes volumes de dados), que mudou o conceito do negócio e da relação com o público”, destaca Paulo Henrique ‘PH’ Andrade, CEO da IturanMob.

N.F.

Revista Apólice