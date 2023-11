Liberty anuncia campanha de incentivo para corretores focada em Transportes

A Liberty Seguros anunciou uma nova campanha de incentivo para reconhecer o trabalho de corretores no segmento de Transportes. Com o mote “Sua direção certa para crescer”, a iniciativa, que está sendo realizada entre 1º de outubro e 31 de dezembro, premiará os principais parceiros que se destacarem em vendas de produtos do nicho com créditos no cartão Cresça com a Liberty.

O projeto é mais uma etapa do Cresça com a Liberty, posicionamento que visa apoiar o desenvolvimento dos profissionais e apoiá-los para que cresçam seus negócios junto à companhia. Com abrangência nacional, a campanha vai bonificar os três corretores que realizarem mais vendas com quantias de R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro, conforme ranking por regiões. Diversos produtos de transportes fazem parte da ação e foram classificados em três categorias de pontuação: 50, 100 ou 200 pontos.

“Os seguros de Transportes são fundamentais na proteção de bens, principalmente em um país que predominantemente envia e recebe cargas pelas rodovias. Nesse contexto, a ‘Sua direção certa para crescer’ foi pensada para incentivar os negócios dos corretores e ampliar as oportunidades nessa frente, que é tão importante para o Brasil e estratégica para a Liberty”, explica o diretor de Produtos Transportes, Frotas e Caminhões da seguradora, Marcos Siqueira. “Queremos que os parceiros cresçam junto à companhia e campanhas como essa são uma ótima forma de engajá-los e empoderá-los”, completa o executivo.

Revista Apólice