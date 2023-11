Aquarium Tech disponibiliza ferramenta de gestão para corretores

A Aquarium Tech, empresa mineira de tecnologia e marketing digital, lançou sua primeira startup no mercado de seguros. Trata-se do “Meu Portal do Corretor”, que disponibiliza ferramentas de gestão de clientes, contratos e finanças, exclusivo para auxiliar os corretores no comando de seus negócios.

“É um CRM avançado e personalizado voltado aos corretores que atuam em diversos ramos como saúde, odontológico, seguros gerais, imóveis, entre outros”, explica o diretor de Gestão de Tráfego e Marketing Digital da empresa, Josimar Romolo.

O sistema foi desenvolvido para otimizar o trabalho a partir da necessidade de cada corretor. “A ideia é automatizar ao máximo os processos, deixando o corretor tranquilo e focado para atuar na especialidade dele, que é a venda”, acrescenta.

Segundo Romolo, a ferramenta é capaz de realizar a gestão de contratos, gestão financeira (contas a pagar e a receber), gestão de tarefas com controle de usuário. “Além disso, o portal oferece um gerenciador para que o corretor automatize o controle de leads, clientes, apólices, comissões e receba notificações importantes por meio de dashboard. São diversas funcionalidades que ajudam o corretor a administrar seu negócio de um jeito prático e rápido”, complementa.

David Castro, diretor de Tecnologia da Informação, destaca o papel da Aquarium como aceleradora de projetos. “Começar um negócio pode ser difícil para muitas empresas. Fazê-lo prosperar é ainda mais desafiador. Temos expertise no mercado e ofereceremos diversas maneiras de incentivar o desenvolvimento de empresas e projetos, como é o caso do ‘Meu Portal do Corretor’. O estímulo é tanto para a startup quanto para quem a contrata, adquirindo uma assinatura. Fornecemos ambiente e estrutura adequados para que o negócio decole”.

No mês de lançamento, a startup “Meu Portal do Corretor” preparou descontos especiais na assinatura para utilização do sistema. “Estamos com condições diferenciadas nas implantações e taxa zero para corretores Pessoa Física”, informa Castro. Para conhecer as condições e planos, basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice