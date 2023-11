Azos reforça operação comercial em Ribeirão Preto

A Azos acabou de anunciar a expansão de sua atuação presencial em Ribeirão Preto. O início da operação está marcado para esta terça-feira (28), em um evento para corretores, com a presença de Rafael Cló, CEO; Mateus Nicolau, diretor Comercial; Marcos Minozzi, líder Comercial; e Tatiana Furlanetto, a nova gerente Comercial da região.

Tatiana está há 22 anos no mercado de seguros, com ampla experiência na categoria de seguro de vida. De acordo com ela, a chegada da Azos em Ribeirão Preto é uma oportunidade de apresentar uma proposta mais inovadora para segurados e corretores da região. “Minhas expectativas são as melhores, vamos mostrar uma nova forma de abordar e vender seguro de vida. O nosso mercado ainda é um pouco engessado e por isso vamos conseguir levar uma nova visão e perspectiva para os nossos corretores, sobre o ramo de vida”, disse.

Para Mateus, a expansão para mais uma área do interior de São Paulo ressalta a necessidade de consolidação da empresa no estado. “O interior de São Paulo está em contínuo crescimento, sendo um motor de expansão do PIB nacional. Esse ano já abrimos atendimentos presenciais no Vale do Paraíba, Campinas, Baixada Santista e a decisão por Ribeirão Preto segue um fluxo natural. A região tem quase 1.000 corretores PJ cadastrados na Susep e, se pegarmos um raio de influência esse potencial aumenta”, conta.

Com venda disponível para todo Brasil, este é mais um dos diversos momentos em que a Azos amplia a atuação presencial nas praças. Só em 2023, a companhia anunciou a atuação presencial em Curitiba-PR, São José dos Campos-SP, Santos-SP, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Campinas-SP e Rio de Janeiro-RJ . A empresa também está presente nas regiões de São Paulo-SP e Belo Horizonte-MG.

