Akad promove imersão em seguro de Transporte para corretores

Vindo de um crescimento de 8% no primeiro semestre, o mercado de seguros de transporte alcançou o patamar inédito de R$ 1,3 bilhões em prêmios arrecadados. Diante do cenário de perspectivas promissoras, a Akad Seguros promoveu nos 13 e 14 de novembro a Imersão Transporte 360°, um curso online ministrado ao vivo pelos maiores especialistas da seguradora.

O programa foi cuidadosamente pensado para cobrir em detalhes os desafios e oportunidades do mercado, incluindo tipos de apólices, gerenciamento de risco, modais, eventos por ramo e perfil dos contratantes. A seguradora apresentou ainda seu novo seguro de Responsabilidade Civil de Veículo (RC-V), customizado para cobertura de danos corporais, materiais e morais causados a terceiros pelo veículo utilizado no transporte rodoviário de cargas, uma resposta às mudanças previstas na lei 14.599.

“Este tipo de evento é essencial para gerarmos conexão e interatividade com corretores que querem saber mais sobre nossos produtos de Transportes, principalmente em vista dos nossos últimos lançamentos, como RC-V, que possuem alto potencial de geração de novos negócios”, destaca Ivor Moreno, Head de Transportes da Akad.

Além do executivo, Diogo Osório e Joelton Campos, gerentes de Transportes da companhia, estiveram presentes nas lives explicando os produtos de forma didática e abordando temas relevantes sobre o mercado. Já a mediação ficou a cargo de Cintia Santos, executiva de Estratégias Comerciais. Os corretores participantes tiveram suas dúvidas respondidas em tempo real e receberam um certificado de participação.

A Akad encerrou o primeiro semestre com mais de R$ 235,5 milhões em prêmios acumulados com o seguro de Transportes.

Esse é o terceiro curso para corretores promovido pela Akad nos últimos meses, o que evidencia o propósito da seguradora digital de colocar seus especialistas à disposição dos profissionais para fins de capacitação. Em setembro, a companhia havia realizado o Cyber 360°, imersão sobre o mercado de riscos cibernéticos. Em outubro, promoveu o Seguro Conectado: Acelere Suas Vendas no Digital, com técnicas para aprimorar as habilidades dos corretores nas plataformas digitais.

