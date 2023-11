ENS e Bradesco Seguros firmam parceria para geração de talentos

Em março deste ano, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) e a Bradesco Seguros estabeleceram uma parceria dentro do escopo do PIP (Programa de Identificação de Potenciais), iniciativa da ENS que aproxima empresas do mercado de seguros a talentos formados pela instituição.

A parceria prevê a operacionalização do programa em três módulos: Gestão de Projetos, Metodologias Ágeis e Ciências de Dados. Para participar do programa, foram convidados os 50 melhores alunos dos 2º e 3º semestres da Graduação em Gestão de Seguros, ministrada pela ENS. Ao final das aulas, os estudantes aprovados terão a oportunidade de participar de eventuais processos de recrutamento e seleção. O primeiro módulo, Metodologias Ágeis, já está sendo realizado desde 13 de novembro. Os outros dois, Gestão de Projetos e Ciências de Dados, serão ministrados em 2024, com início nos dias 19 de fevereiro e 1 de abril, respectivamente. Somados, os três módulos chegam a 55 horas/aula.

Para a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, o PIP é uma ferramenta valiosa, que cumpre papéis fundamentais no setor. “É um programa no qual todos ganham: a ENS, que oferece a seus alunos uma possibilidade concreta de inserção no mercado de trabalho; os alunos, que têm ampliadas as chances de empregabilidade em um segmento em expansão; e as empresas do mercado, que têm acesso a talentos altamente especializados e formados em um curso nota máxima no MEC”, avalia Monteiro.

De acordo com a Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros, Valdirene Soares Secato, a parceira reforça o compromisso de ambas as empresas com a capacitação no mercado de Seguros. “Capacitar é um dos direcionadores da seguradora para potencializar a Cultura do Seguro e contribuir com o desenvolvimento do segmento, levando a proteção a cada vez mais pessoas e empresas por todo o país. E é motivo de muito orgulho para nós estarmos junto com a ENS para avançarmos nesse propósito, com um programa de alta qualidade”, complementou a executiva.

N.F.

