180 Seguros anuncia parceria com a Swiss Re para programa de resseguro

A 180 Seguros acabou de anunciar um acordo exclusivo com a Swiss Re para ressegurar sua carteira residencial, e será a única insurtech de ramos elementares dentro do portfólio da empresa suíça no Brasil.

A parceria possibilita que a 180 opere em um modelo de negócio mais eficiente do ponto de vista de capital, além de direcionar recursos na expansão da base de parceiros e focar no desenvolvimento de tecnologias proprietárias, trazendo inovação para o mercado.

Sendo uma das principais fornecedoras mundiais de resseguros, a Swiss Re, além de contribuir com a criação de produtos, melhorias no processo de subscrição de riscos e trazer boas práticas internacionais para a 180, também aportará robustez de capital e ampla experiência para impulsionar o crescimento da startup.

“Ter essa chancela mostra como estamos no caminho certo e fico muito feliz em ter uma resseguradora como a Swiss Re aceitando tomar parte do que estamos criando aqui. Este passo permitirá atender às demandas de um perfil maior de clientes, além de oferecer uma gama maior de serviços para os consumidores de seguro”, explica o cofundador e CEO da 180 Seguros, Mauro Levi D’Ancona.

A 180 Seguros é a primeira S3 no modelo B2B2C a integrar o rol de parceiros da Swiss Re, que já conta com outras insurtechs brasileiras no seu portfólio, mas com propostas e atributos diferentes da 180 Seguros.

“Trabalhamos constantemente para fomentar o crescimento da indústria de seguros de maneira inovadora, com soluções mais acessíveis e menos burocracia. Pela transparência, seriedade e propósito de inovar no mercado de seguros, estamos certos de que a 180 Seguros é diferenciada. Juntos, desenvolvemos o produto de seguro residencial e o modelo de negócios com o objetivo de trazer maior proteção na operação com suporte de capital e acesso à expertise global da Swiss Re”, afirma Fred Knapp, Market Head Brazil & South Cone de Resseguros da resseguradora.

N.F.

Revista Apólice