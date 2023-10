Aon anuncia Isabel Solano como CEO de Resseguros no Brasil

A Aon anunciou a nomeação de Isabel Blazquez Solano como a nova CEO de sua unidade de negócios de Soluções em Resseguros no Brasil.

A executiva, que tem ampla experiência na indústria de seguros da América Latina e Europa, ingressou na Aon em outubro de 2022, tendo passado anteriormente pela IRB (Re) como Chief Underwriting Officer e atuado na União Europeia para a resseguradora Mapfre RE.

Baseada no Rio de Janeiro e reportando-se à CEO de Reinsurance Solutions para a América Latina, Paula Ferreira, a nova líder da unidade ficará responsável também pelo escritório de São Paulo, além da sede na capital fluminense.

“A Isabel traz uma vasta experiência no setor de resseguros, com uma visão estratégica e paixão por ajudar que se alinham perfeitamente aos valores da Aon. Em sua nova função, ela seguirá promovendo uma cultura de crescimento e colaboração, focada em atender aos clientes em um ambiente global cada vez mais complexo. Seu histórico de liderança e influência no setor será inestimável para a equipe de resseguros em toda a América Latina, especialmente à medida que implementamos a estratégia da companhia para oferecer novos recursos, serviços e soluções no Brasil, região chave para a empresa, onde continuamos investindo em capacidades que ajudam nossos clientes a navegar pela atual volatilidade”, destacou Paula.

Para Isabel, “ser parte de uma empresa prestigiada como a Aon Reinsurance Solutions e ser escolhida para esta função de liderança é uma honra e uma oportunidade incrível. Juntos, com o apoio dos colegas ao redor do mundo, construiremos uma forte equipe regional e local, capaz de oferecer serviços com excelência, superando as expectativas de nossos clientes”.

N.F.

Revista Apólice