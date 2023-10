Akad oferece curso gratuito de vendas digitais para corretores

Muito mais que gerar likes, compartilhar momentos marcantes e servir ao entretenimento, as redes sociais e demais plataformas digitais se consolidaram como ferramentas poderosas para impulsionar os negócios, especialmente para os corretores de seguros. Com esse potencial em mente, a Akad Seguros promove nos dias 17, 18 e 19 de outubro o curso “Seguro Conectado: acelere Suas Vendas no Digital”. Em três aulas ministradas por especialistas da seguradora, os corretores vão conhecer técnicas para aprimorar suas habilidades nas plataformas digitais para otimizar os negócios. As inscrições são gratuitas pelo link.

O curso Seguro Conectado faz parte de uma ação especial da Akad em celebração ao mês do corretor. Segundo a seguradora, todas as aulas serão ministradas online e ao vivo a partir das 20h, dando aos corretores a possibilidade de fazer perguntas e ter suas dúvidas respondidas em tempo real.

O time de professores inclui executivos da seguradora especialistas em marketing e produtos digitais, como Mariana Miranda (head de Marketing e Vendas), Bruno Mascarenhas (head de Produtos Digitais), Bibiana Fontanive (Product Manager) e Felipe Ramos (Especialista de Produtos). Ao final do curso, todos os participantes ganham um certificado.

Já na aula inaugural, os corretores vão aprender como dominar as redes sociais para atrair novos clientes e melhorar os resultados. Na aula seguinte, será o momento de conhecer os motivos e estratégias para vender online. No terceiro dia, os participantes estarão aptos a conhecer as principais ferramentas digitais para mensurar, gerenciar e planejar novos negócios.

Seguradora digital investida pela GP Investimentos, a Akad vem se notabilizando pelo investimento em novas tecnologias a serviço do corretor. Além de priorizar a oferta de seguros em um formato digital, a companhia também criou o corretor digital, uma metodologia simples para que os profissionais possam vender, gerenciar e otimizar seus negócios usando a internet como seu principal canal. “Cada passo vem sendo pensado para que o corretor tenha mais agilidade e autonomia em sua jornada digital, sem que para isso precise fazer grandes investimentos”, destaca Mariana Miranda.

Ainda segundo Mariana, o Seguro Conectado foi pensado também como uma oportunidade de interação e networking entre corretores e profissionais do setor. “A troca de experiências pode abrir portas para colaborações futuras e oportunidades de negócios”, diz a executiva, confirmada como uma das professoras do curso.

Além do curso Seguro Conectado, a Akad preparou outras ações promocionais para o Mês do Corretor. Até o final de outubro, a seguradora ampliará em 5% o valor da comissão dos profissionais na venda dos seguros Bike, E&O, Garantia, Empresarial, RC Condutor (CNH) e RD Equipamentos Médicos.

Programação

As aulas começam sempre às 20h00 (horário de Brasília)

– Aula 1 (17 de outubro): Redes sociais para impulsionar vendas de corretores de seguros

– Aula 2 (18 de outubro): Motivos para vender online e argumentos de vendas

– Aula 3 (19 de outubro): Potencializando a venda no digital com ferramentas para o dia a dia do corretor

Revista Apólice