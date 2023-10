Porto destaca a importância do Outubro Rosa e da liderança feminina

EXCLUSIVO – Para celebrar o Mês do Corretor de Seguros e falar sobre a importância do Outubro Rosa, a Porto reuniu em sua sede, localizada em São Paulo, mais de 450 corretoras na noite de ontem (26). O principal objetivo da seguradora foi dar visibilidade para as mulheres que atuam no setor, que por muito tempo foi considerado majoritariamente masculino. Além de ouvirem as executivas da companhia, as convidadas puderam conferir a peça “Sylvia: Uma Comédia Romântica”, que está em cartaz no Teatro Porto.

Eva Miguel, diretora Comercial Brasil da seguradora, mediou um debate com Carolina Zwarg, diretora de Pessoas e Sustentabilidade; Lucimara Santos, gerente Comercial de Vida e Previdência; e Simone Fávaro, 1ª vice-presidente do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo). De acordo com Eva, “a campanha Outubro Rosa é focada no cuidado e proteção à saúde feminina, e isso tem tudo a ver com a missão dos corretores e corretoras de seguros”.

Durante o debate, Carolina afirmou que, conectada com os critérios ESG, inclusão, diversidade e sustentabilidade fazem parte da agenda da Porto. “Meu desafio começa quando saio de casa todos os dias, que é potencializar o desenvolvimento das pessoas para que elas estejam em pleno potencial. Nós mulheres nos cobramos muito, e acredito que a nossa jornada se torna mais leve quando encontramos o equilíbrio”.

Lucimara reforçou a importância do seguro de vida em casos de diagnóstico de câncer de mama ou qualquer doença grave. “Quando falamos do seguro de vida como uma cobertura para doenças graves, falamos de uma solução completa. A primeira parte da saúde integral que esse produto oferece é a proteção financeira, pois ele pode oferecer uma indenização ainda em vida. Quando tenho o lado financeiro estabilizado, o emocional fica mais fortalecido para passar por este momento delicado. É dever das corretoras levar esse conhecimento para a população, que infelizmente ainda associa o seguro de vida com a cobertura de morte. Campanhas como o Outubro Rosa são fundamentais para isto”.

Já Simone comentou sobre as mudanças que o mercado de seguros passou ao longo de décadas, destacando a importância do olhar feminino para o segmento. “Quando entrei no setor há 33 anos, era praticamente impossível pensar em ver mulheres atuando nos cargos de lideranças. Nós temos muita capacidade, mas por medo e insegurança deixamos algumas oportunidades passarem. O seguro cumpre um papel social de cuidado e proteção que está totalmente ligado à mulher. No Sincor-SP, a diretoria é composta por 37 pessoas. Antes, tínhamos apenas três mulheres. Na atual gestão, somos sete. Se queremos que este número aumente, precisamos que as corretoras busquem atuar em sindicatos e federações para demonstrarmos o nosso protagonismo”.

Nicole Fraga

Revista Apólice