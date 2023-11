HealthBit: melhores condições contratuais aos clientes

A HealthBit é uma empresa que traz ao mercado tecnologias e processos inéditos para trazer mais inteligência para a gestão de saúde. A healthtech, nascida em 2015, desde 2021 integra o Grupo RaiaDrogasil.

O cofundador da empresa, Murilo Wadt, explica que a HealthBit possui parceria com mais de 40 corretoras de seguros e assessorias, com o objetivo de potencializar seus serviços e otimizar as soluções para a carteira de clientes. “Promovemos para estes parceiros um salto tecnológico, inteligência de dados e portfólio de saúde, que viabiliza concorrerem nos ambientes mais difíceis”, esclarece. Em outra ponta, a empresa também cria meios de gerar receita para seus parceiros, através da comercialização de produtos gerados com o Grupo RaiaDrogasil.

Em um contexto desafiador, a inteligência de dados da HealthBit tem sido cada vez mais demandada, além dos seus produtos custo-eficientes de saúde. “Fazemos redesenhos de planos, customizações de rede, gestão de casos graves, auditorias e criação de diversas soluções corporativas de saúde, como clínicas in company e central de acolhimento (centralização da saúde corporativa)”, descreve Wadt. A healthtech já possui 1,4 milhão de vidas em seu portfólio, distribuídas em 180 empresas no Brasil inteiro.

Ao iniciar o trabalho com o parceiro, a HealthBit assina todos os termos de sigilo necessários e aplica as regras de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, que resguarda o uso de dados sensíveis e sigilosos). Também importa os dados da assistência médica e outros disponíveis em seu sistema e com base nos processamentos e benchmarks, define quais os principais focos para pro-

mover a boa saúde na população avaliada. Com isso, tem condições de ofertar caminhos de execução. “As técnicas mais avançadas são focadas na identificação preditiva de casos de alerta e sua atuação antes de complicações”, pontua Wadt.

Case da Horiens

A Horiens, consultoria que une inteligência de riscos e soluções em seguros, com o propósito de proteger empresas e pessoas em um mundo cada vez mais complexo, é uma das novas parceiras.

Laudelino de Souza Soares, Diretor de Riscos e Seguros na empresa, explica: “As soluções tecnológicas e análise de dados com o viés técnico e consolidado da medicina são vetores fundamentais para o contínuo desafio da gestão de riscos ligados à saúde e ao controle de sinistralidade na condução de seguros. Elas permitem oferecer aos nossos clientes ações eficientes, possibilitando o desenvolvimento de agendas integradas com as áreas médicas (saúde ocupacional e suplementar) e gestão de pessoas (recursos humanos e business partner) das empresas, e o desenho de planos de ações mais eficientes”.

Alguns fatores foram determinantes para esta escolha, como o fato de a HealthBit ser focada exclusivamente na tecnologia de dados para a gestão de saúde, além do compromisso com a melhoria contínua e compartilhamento de boas práticas. “Olhamos também para a postura de atuação focada na solução, o que propicia um ambiente favorável para a inovação”, acrescenta Soares.

A Horiens entende que o mais importante na gestão dos programas de seguros é atender bem às necessidades de seus clientes. “Acreditamos na importância de um olhar realmente customizado, que faça sentido para os desafios de cada projeto. No âmbito dos seguros de pessoas, trabalhamos pelo aumento da eficiência do sistema de saúde para que nossos clientes e seus funcionários desenvolvam a consciência sobre a saúde preventiva, sejam bem atendidos pelo plano de saúde e tenham seus casos resolvidos ou prevenidos, resultando em nível de excelência cada vez maior destes serviços. Isso acontece por meio de uma atuação conjunta e sinérgica entre as áreas médicas dos clientes, da Horiens e da HealthBit, com o suporte do nosso Risk Labs, ferramenta para análise preditiva de riscos por meio de modelagem estatística, e as áreas de Recursos Humanos das empresas e da equipe de Seguros de Pessoas da Horiens, juntamente com nossa unidade de relacionamento Olá Pessoas”, completa Soares.

N.F.

Revista Apólice

* Matéria publicada originalmente na edição 291 da Revista Apólice