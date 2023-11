Capitalização injeta R$ 15,6 bilhões na economia por meio de resgates e sorteios

Com 94 anos de operação no Brasil, a Capitalização vem se reinventando e ganhando novos mercados. Segundo levantamento realizado pela FenaCap (Federação Nacional de Capitalização), os números continuam expressivos em todas as regiões do País. No período de janeiro a agosto de 2023, o montante pago à sociedade, por meio de resgates e sorteios, totalizou R$ 15,6 bilhões, crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para o presidente da FenaCap, Denis Morais, o comportamento positivo acompanha uma atuação constante em prol do setor, com novas oportunidades mapeadas e produtos cada vez aderentes a diversos perfis. “Acreditamos na potência deste mercado e na versatilidade das nossas modalidades, que estão alinhadas com as necessidades dos consumidores. Com a Capitalização, impulsionamos a economia do País, viabilizamos novos negócios e contribuímos para a disciplina financeira de milhares de pessoas”, comenta Morais.

Desempenho das modalidades

O Sudeste se mantém com a maior receita frente às outras regiões, com um montante de mais de R$ 11 bilhões e 56,3% de representatividade de mercado no País, seguido pelas regiões Sul e Nordeste, com 19% e 11,4% respectivamente. A modalidade Tradicional contou com a melhor performance dentre as seis existentes, com 74% do mercado e R$ 14,5 bilhões em faturamento. A Filantropia Premiável e Instrumento de Garantia aparecem em seguida com 12% e 10%, respectivamente.

Modalidade Filantropia Premiável

De janeiro a agosto de 2023, R$ 1 bilhão foram direcionados a instituições do terceiro setor, por meio desta modalidade, e R$ 705,4 milhões foram pagos em sorteios. A Filantropia Premiável é perfeita para quem quer doar e não sabe como.

Ao adquirir o título, o cliente cede o direito de resgate a uma instituição beneficente pré-estabelecida na campanha de vendas do produto. Importante ressaltar que todas as entidades beneficiadas têm certificação CEBAS, do Ministério da Educação. Quem compra este título também participa de sorteios para concorrer a prêmios em dinheiro ou em bens.

