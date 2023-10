Liberty comemora resultados das campanhas de incentivo para corretores

A Liberty Seguros divulgou os resultados das campanhas de incentivo Conexão Brasil e Conexão Mundo, que premiaram mais de 150 corretores com viagens para Florianópolis, no sul do Brasil, e outros 79 para Malta, na Europa, todos com direito a acompanhante. Além disso, outros 200 parceiros receberam bonificações em créditos no cartão Cresça com a Liberty, um cartão de crédito especial para ser utilizado em compras.

Conhecidas como uma marca registrada da seguradora, as campanhas de incentivo Conexão Brasil e Conexão Mundo aconteceram entre fevereiro e junho deste ano, como parte da estratégia constante da companhia de desenvolver e reconhecer o trabalho dos corretores. Os profissionais são indispensáveis para as operações da empresa e foram peças fundamentais para o crescimento histórico conquistado pela organização durante 2023, que registrou expansão de 28% em receita no primeiro semestre do ano. Assim, a premiação pelo desempenho dos parceiros durante as campanhas é uma forma de reforçar a conexão da seguradora com os profissionais.

“Ficamos muito felizes com os resultados dessas campanhas e, mais ainda, por podermos celebrar junto dos nossos parceiros o ótimo momento que a empresa está passando em 2023”, comemora o vice-presidente Comercial da Liberty Seguros, Marcos Machini. “Não existem negócios sem os corretores, então é com muito prazer que podemos premiá-los com essas viagens e reforçar nossa conexão para seguirmos crescendo ainda mais por meio dessa parceria”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice