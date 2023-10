Gboex recebe premiação Top Consumidor

Na manhã da última sexta-feira, 29 de setembro, o Gboex recebeu a premiação Top Consumidor – Marcas de Respeito – Ano 12. O certificado reconhece empresas que se destacam na entrega de serviços e produtos no Rio Grande do Sul. A cerimônia aconteceu na Associação Comercial de Porto Alegre, na capital gaúcha, e foi organizada pelo Instituto do Consumidor Geração X (ICONX), pelo Portal Academia do Consumidor e pela revista Consumidor.

Os indicados passaram pela aprovação do Conselho Consultivo e tiveram os nomes enviados ao Procon Estadual e ao Procon Porto Alegre. Reconhecido no universo corporativo, o projeto foi lançado em 2006 e já premiou mais de 200 marcas. Neste ano, o evento contou com uma palestra do presidente da GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira.

“Para o Gboex, esse reconhecimento causa orgulho e atesta o nosso empenho e preocupação em procurar entregar o melhor para nossos associados. Seguindo a nossa tradição e a missão de apoiar as famílias com proteção e tranquilidade no presente e no futuro, desenvolvemos as nossas ações com base no cuidado e no respeito”, afirmou o diretor Técnico, Otomar Francisco Umann Azeredo, que representou a entidade.

Também participaram do encontro: a superintendente Comercial, Comunicação e Marketing, Ana Maria Pinto; a gerente de Subscrição Comercial, Maria Andreia Hoffmann Vitt; a coordenadora de Marketing, Patricia Kohler Morosini; e a analista Eliane Freitas.

