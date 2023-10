Entenda como funciona o seguro auto na modalidade “pay per use”

EXCLUSIVO – Não é de hoje que a transformação digital vem tomando conta do mercado de seguros. Há quatro anos atrás, em agosto de 2019, a Susep (Superintendência de Seguros Privados) permitiu a venda de seguros intermitentes. Nessa modalidade, ao invés de vigência anual, as apólices podem ter duração de meses, dias, horas, minutos ou sem prazo definido. Em agosto de 2021, a Circular 639 trouxe ainda mais flexibilidade para o seguro automóvel, dando a oportunidade do setor desenvolver novos produtos e coberturas.

No seguro auto pay per use (pague por uso, em português), o consumidor pode contar com a opção de “ligar e desligar” a cobertura através do aplicativo da seguradora que ele contratou o produto. O cliente pode, por exemplo, deixar a apólice ativa apenas quando o veículo está em circulação, e depois desligá-la quando parar o carro na garagem. Outra possibilidade que essa modalidade traz é a contratação do seguro para alguns dias da semana, o que facilita a rotina de quem não utiliza o carro todos os dias.

André Gregori

“O que este modelo de seguro traz essencialmente em modificação é a possibilidade de customizar o produto para determinados públicos e segmentos, com características de usos especificas, bem como a forma de avaliar o risco e precificá-lo, com a inclusão de dados associados ao uso efetivo da apólice, informações estas que não estão disponíveis ou não são utilizadas no modelo de contratação de uma apólice tradicional”, diz André Gregori, CEO da ThinkSeg.

Em dezembro de 2019, através de uma parceria com a Generali, a ThinkSeg passou a oferecer o seguro automóvel intermitente. Na insurtech, são aceitos veículos de até 15 anos e a cobertura vale para todo território nacional, desde que seja ativada pelo segurado. “Aplicamos tecnologia, como a Inteligência Artificial, para a promovermos mudanças reais no comportamento do motorista, como dirigir teclando no celular ou em alta velocidade. Essa iniciativa beneficia nós, seguradoras, com uma possível queda na sinistralidade, e o cliente, que acaba pagando menos pelo seguro e o utiliza somente quando julga necessário”, afirma Gregori.

Veja algumas das coberturas disponíveis no seguro auto pay per use:

– Assistência 24 horas;

– Roubo e furto;

– Perda parcial ou total;

– Colisão;

– Carro Reserva.

Nicolas Ferrara

Segundo Nicolas Ferrara Rodrigues, gerente de produtos da Youse, o modelo de seguro que a empresa oferece permite que o segurado personalize o produto no momento da contratação com as coberturas e assistências que melhor atendem suas necessidades e, a qualquer momento durante a vigência de seu contrato, possa realizar alterações, seja aumentando ou diminuindo as opções contratadas ou ainda removendo coberturas e serviços que entende que não fazem mais sentido naquele momento. “A contratação pode ser feita via aplicativo ou site, assim como o acionamento de serviços, vistorias etc. A insurtech oferece também um canal de atendimento para clientes que desejarem contratar com auxílio humano”.

De acordo com Rodrigues, no atual cenário do setor, o produto mantém a aderência por se mostrar um meio econômico e condizente para aqueles que têm uma rotina de home office ou mantém uma jornada híbrida ou, até mesmo, aqueles clientes que precisam ajustar o orçamento. “Este seguro nasceu justamente para democratizar o mercado, através de um produto totalmente personalizável que permite que qualquer pessoa tenha uma apólice que caiba no seu bolso. O modelo de contratação pay per use é mais uma forma de oferecer uma opção acessível de nossos clientes adquirirem uma proteção financeira para seus veículos”.

Marcella Verdi

Marcella Verdi Zago, co-fundadora e conselheira da Usebens, reforça a importância da flexibilização regulatória adotada pela Susep, que permite as seguradoras melhorarem suas soluções e serviços ao consumidor, impactando fortemente não apenas o seguro pay per use, mas toda a cadeia de relacionamento com os segurados.

A executiva ressalta que a modalidade ainda enfrenta desafios para a sua evolução, principalmente no equilíbrio do custo da tecnologia em contraposição ao benefício de redução de preço ao consumidor, que se beneficiaria de cada tipo de produto e solução. “De imediato, ambas possibilidades, seja o pay per use ou o seguro intermitente, trazem oportunidade de melhor atender determinados segmentos de proprietários de veículos”.

Nicole Fraga

Revista Apólice