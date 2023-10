Assessorias de seguros de GO, MT, MS e DF fundam a Aconseg Centro-Oeste

Em uma iniciativa que uniu de forma virtual representantes das Assessorias de Seguros dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, no dia 15/09/2023, foi fundada a Aconseg Centro-Oeste.

Na reunião, foi eleita a diretoria executiva da entidade para os próximos dois anos, sendo:

– Presidente: Enir Junker (Junker Assessoria e Consultoria)

– Vice-presidente: Jeremias Cezar (BR Infinite Assessoria)

– Diretor administrativo: Deivid Pereira (representante da C6 Bank Assessoria)

– Diretor financeiro: Carlos Alberto Ferreira (Machado´s e Ferreira´s Assessoria)

“Há mais de um ano temos amadurecido a ideia de fundarmos a Aconseg Centro-Oeste, para dar maior voz e destaque a essa que é a maior região do país em extensão territorial e que, também, possui uma renda per capita acima da média nacional. As assessorias de seguros do Centro-Oeste possuem a expertise que as seguradoras e operadoras necessitam, para levar seus produtos aos corretores por sua vez, aos consumidores finais. Esperamos um olhar mais apurado para as oportunidades que a região oferece”, diz Enir Junker.

“É preciso levar em consideração que aqui o PIB do mercado de seguros está abaixo da média nacional, e isso significa que investimentos em distribuição devem ser feitos. Sendo a nossa região extensa e com acessos mais difíceis, nada melhor do que a expertise e o poder da capilaridade que possuem as assessorias para levar aos corretores as oportunidades de negócios oferecidas pelas seguradoras e operadoras”, afirma Jeremias Cezar.

N.F.

Revista Apólice