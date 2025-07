GTA anuncia novo executivos de contas em São Paulo

A GTA – Global Travel Assistance, referência em seguro viagem, fortalece sua área comercial e anuncia Dirceu Ferreira como novo executivo de contas para a cidade de São Paulo. Ele será responsável por oferecer suporte às agências de viagem.

Formado em Relações Públicas, Publicidade e Comunicação Aplicada pela Uninove, Dirceu traz em sua bagagem mais de 18 anos de atuação em planejamento estratégico, inovação e desenvolvimento de projetos multidisciplinares, além de sólida experiência em prospecção e atendimento ao cliente.

“A chegada do Dirceu reforça nosso compromisso com a excelência no relacionamento com os agentes. Temos plena confiança de que sua experiência será fundamental para tonificar ainda mais a presença da GTA no mercado e impulsionar nossos produtos”, afirma o diretor comercial Gelson Popazoglo.