Terra lança serviços de assistências em parceria com a Porto

O Terra anunciou uma parceria com a Porto Serviço e passa a oferecer uma nova linha de assistências para casa, carro e animais de estimação. Os serviços podem ser contratados por meio dos canais digitais do Terra, com acesso 100% online e atendimento 24 horas por dia em todo o Brasil.

Os pacotes disponíveis incluem suporte emergencial para chaveiro, elétrica, hidráulica, vidraceiro, substituição de telhas e limpeza de ar-condicionado. Já a Assistência Veicular abrange serviços como guincho, troca de pneus, pane seca, chaveiro e transporte alternativo. No segmento pet, o cliente pode contar com consultas de emergência, envio de ração, transporte para clínicas, hospedagem e agendamento de serviços voltados ao bem-estar dos animais.

“Além de sermos uma marca consolidada em mídia e tecnologia, com o Terra Assistência damos mais um passo para fortalecer nossa relação com clientes e audiência, oferecendo soluções voltadas ao dia a dia. E ninguém melhor que a Porto Serviço, referência nesse segmento, para trilhar esse novo caminho conosco”, afirma Marcello Gritti, Head de Digital Services do Terra & Vivo Ads.

Entre os diferenciais do serviço estão os preços acessíveis e modelos flexíveis de contratação, com benefícios específicos em cada modalidade. Os atendimentos estão disponíveis todos os dias da semana, em qualquer horário.

Para Tomas Trabulsi, Diretor de Negócios e Parcerias da Porto Serviço, a colaboração com o Terra está alinhada à estratégia da empresa de ampliar o acesso a serviços de assistência por meio de grandes plataformas digitais. “Atuamos em um modelo B2B2C que coloca a experiência do cliente no centro da operação e agrega valor ao parceiro comercial”, conclui.