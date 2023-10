Mercado de seguros marca presença no CONEC 2023

EXCLUSIVO – Promovido pelo Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo) entre 05 e 07 de outubro, no Transamérica Expo Center, o CONEC 2023 está na agenda dos profissionais de seguros, que estão interessados no cronograma com palestras técnicas, motivacionais, premiações e shows. Além de reunir grandes palestrantes, o evento traz ainda a aguardada Exposeg.

Grandes empresas do mercado de seguros estarão presentes na feira. Uma delas é a Porto, que contará com um estande de 498 metros quadrados, participando de painéis e em conversas de negócios durante o período.

“O CONEC é um dos principais eventos de seguros, criado com o objetivo de fomentar o segmento, tendo sempre em mente a possibilidade de buscar a criatividade nos negócios. É muito gratificante ter essa proximidade com os corretores, gerando trocas e compartilhando conhecimento. É dessa forma que vamos impulsionar cada vez mais nosso setor e fortalecer nossa parceria”, comenta Eva Miguel, diretora Comercial Brasil na Porto.

A HDI Seguros também comparecerá ao evento. Para esta edição, a seguradora chega com novidades e a missão de reforçar novo slogan “Protegendo o Seu Mundo”. A companhia preparou uma série de surpresas para os corretores que passarem pelo seu estande, como: sorvete Haagen Dazs; bar de drinks; jogos diversos; espaços instagramáveis; distribuição de brindes; barista com cafés personalizados; customização em brindes com artista plástico.

“Este é um momento que podemos estreitar ainda mais o relacionamento com os corretores. Estes profissionais são elo entre o cliente e a companhia, por isso, estão na mais alta prioridade em nossa estratégia de negócios. Tudo o que pensamos, fazemos e desenvolvemos tem o objetivo de apoiar e proporcionar uma jornada de venda e pós-venda mais fluída, onde disponibilizamos ferramentas e recursos que facilitam as negociações e a identificação de oportunidades de novos negócios. Por isso queremos cada vez mais ouvir os corretores e já disponibilizamos nossas principais lideranças para estarem à disposição dos profissionais durante todo o CONEC em nosso estande”, adianta o CEO da HDI Seguros, Eduardo Dal Ri.

Outra empresa que confirmou presença na conferência é a Lojacorr. A palestra de Dirceu Tiegs, CEO da Lojacorr, cujo tema será “Como transformar a sua corretora de seguros em uma máquina de vendas”, está marcada para o sábado, dia 7, às 14h. O executivo irá falar sobre a valorização do corretor de seguros, os valores que norteiam esse profissional e, principalmente, dar orientações para esse profissional transformar a sua corretora em uma Máquina de Vendas.

“Nós somos a Lojacorr, que surgiu como a ‘Loja do Corretor de Seguros’ e, no painel, falaremos de trajetória, futuro dos corretores e os desafios, mas principalmente das oportunidades e como nós, uma empresa figital (presença física e digital da marca), atuamos com tecnologia de ponta traduzida em automação e Inteligência Artificial para empoderar o corretor de seguros”, explica Tiegs.

Como uma das maiores instituições de ensino de seguros do Brasil e apoiadora do evento, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) estará presente nos três dias de atividades, com delegação composta pelos membros da diretoria, gestores das áreas de Ensino, Marketing, Comunicação Social e Comercial e por coordenadoras regionais. A equipe será responsável por ações de relacionamento e lançamento de novidades exclusivas.

No primeiro dia, às 19h45, o presidente da ENS, Lucas Vergilio, participará do talk show que abre oficialmente o Conec. Com o tema “O futuro chegou, e aí?”, o debate também contará com as presenças do presidente do Sincor-SP, Boris Ber; do presidente do SindsegSP, Rivaldo Leite; do diretor-presidente da CNseg, Dyogo Oliveira; do presidente da Fenacor, Armando Vergilio; e do superintende da Susep, Alessandro Octaviani, que será o apresentador.

No segundo dia do evento, às 17h, Diego Maia, convidado da ENS, realizará a palestra “O Corretor de Seguros e a Nova Forma de Vender”. Quem assistir à apresentação poderá acumular pontos no aplicativo “ENS no CONEC” e, assim, aumentar as chances de ganhar prêmios.

As cinco pessoas que somarem o maior número de pontos no app receberão os seguintes prêmios:

1º colocado – 1 bicicleta elétrica LEV, modelo E-BIKE;

2º colocado – 1 smart TV LG de 65 polegadas com resolução 4K;

3º colocado – bolsa de estudos integral para o curso de MBA em Gestão de Riscos e Seguros, oferecido pela ENS em 2024;

4º colocado – bolsa de estudos integral para a Graduação em Gestão de Seguros, oferecida pela ENS em 2024;

5º colocado – 1 caixa de som JBL, modelo Charge 5.

A Zurich também confirmou presença na conferência. Em um espaço de 84m2 na área da feira, o estande da seguradora foi projetado de acordo com os padrões de sustentabilidade, que já são a marca registrada da companhia. O espaço foi pensado exclusivamente para que os executivos da empresa possam receber os corretores e parceiros para estreitar relacionamento e ampliar negócios.

Além da oportunidades dos participantes conversem com os executivos da seguradora no estande, o público terá a oportunidade de ouvir a palestra de Fábio Leme, diretor executivo de Personal Lines da Zurich, com o tema “Sustentabilidade no mundo e as oportunidades e tendências para seguros no Brasil”. Já Edson Franco, CEO da companhia, vai participar do painel “Novo Cenário de Seguros no Brasil” junto a outros executivos do setor.

Já a Starken Insurance, marketplace de seguros corporativos, aproveitará o CONEC 2023 para apresentar sua plataforma digital para automatizar processos de corretoras. A plataforma oferece diversos serviços para o dia a dia do corretor, de forma que ele possa acompanhar todas as cotações realizadas e saber em que fase está cada uma delas, incluindo detalhes como as informações que faltam ser preenchidas pelo segurado ou se a seguradora emitiu a apólice. Tem também um questionário digital com campos obrigatórios e todas as informações para solicitar uma cotação, o que evita erros no procedimento.

“Queremos facilitar o dia a dia das pequenas e médias corretoras de seguros, automatizando a parte comercial e operacional, permitindo que elas tenham mais tempo para atender seus clientes e comercializar seus produtos”, afirmou Bruno Barazzutti, CEO da Starken Insurance. “Nossa meta é empoderar o corretor no seu dia a dia. Para que isso fosse possível, unimos o nosso conhecimento e aplicamos tecnologia com camadas de serviços de backoffice”, completou.

Quem quiser saber mais sobre a empresa, poderá visitar o seu estande durante o CONEC, localizado no número 79A.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações das assessorias de imprensa