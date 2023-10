Andreia Padovani assume presidência do SindSeg MG/GO/MT/DF

O SindSeg MG/GO/MT/DF fez história com a posse da primeira mulher presidente em um sindicato de seguros no país. Em setembro, Andreia Padovani assumiu a liderança da entidade, onde somará com a sua vasta experiência no setor. A executiva é diretora da Tokio Marine há quatro anos, contando com 27 anos de experiência no mercado.

Como representante da força feminina no segmento, ela acredita que competência independe de gênero. “Em minha jornada, percebi que o valor dos profissionais nunca esteve atrelado ao sexo. No entanto, fico feliz ao celebrar o crescimento feminino em todos os setores. Mas, entendo que, um dia, deixaremos de lado essa comemoração. Isso porque avançamos a cada dia e as futuras gerações farão jus a essas conquistas”, diz.

Foco da gestão

Para que o segmento continue evoluindo, ela seguirá com os trabalhos focados na difusão da cultura do seguro. “Essa é a principal missão de todos que militam na indústria securitária”, destaca.

Mas, como concretizar esse objetivo, com assertividade? Segundo ela, a resposta está na união do setor. “É preciso que todos compartilhem dos mesmos ideais, valores e princípios para o fortalecimento dessa cultura. Com isso, engajaremos as pessoas a protagonizarem comportamentos e práticas que valorizarão os seguros em nossa sociedade”, afirma.

Nessa busca, ela aposta em campanhas de comunicação para difundir a importância social dos seguros na sociedade.

Peculiaridades de cada região

Sempre dinâmico e em transformação, o mercado de seguros apresenta peculiaridades em cada localidade. E, para atender às necessidades regionais, Andreia conta com o profissionalismo da equipe do SindSeg para identificar as demandas locais, norteando-a para as melhores decisões, de forma que as diferenças e riquezas regionais sejam valorizadas.

“Temos o privilégio de contar com pessoas dedicadas às ações da entidade, o que faz com que todos tenham acesso às demandas levantadas pelos diretores, conselheiros e representantes em todas as regiões. Além disso, a contribuição dos membros das comissões técnicas também é muito valiosa”, destaca.

Equilíbrio dos papéis

Mãe, esposa e dedicada profissional, Andreia acredita que o sucesso de sua trajetória é uma soma de várias habilidades, como ela detalha: “é preciso ser resiliente às mudanças, estar aberto ao novo, questionar tendências e ter engajamento, foco e paixão nas entregas”.

Outro segredo para cumprir bem os múltiplos papeis é se fazer presente em cada situação. “Estar em uma reunião de trabalho preocupada com os filhos é contraproducente. Estar com os filhos e pensar no que vou falar numa reunião de trabalho também é. Além de buscar esse equilíbrio, também conto com a presença valiosa do meu esposo. Mais que um incentivador da minha carreira, ele é um parceiro para todos os momentos, o que facilita muito a minha jornada”, conclui.

N.F.

Revista Apólice