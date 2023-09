Seguradoras realizam operações emergenciais para atender clientes do RS

O Rio Grande do Sul está sofrendo com a passagem de um ciclone extratropical. De acordo com a Defesa Civil do RS, o número de mortos pelas chuvas fortes na região chegou a 43. Segundo o boletim divulgado pelo órgão na manhã deste domingo, 10 de setembro, 46 pessoas estão desaparecidas, 3.798 desabrigadas e 11.642 desalojadas.

Para atender clientes que foram atingidos pelo ciclone, diversas seguradoras iniciaram uma operação emergencial nos três estados da região.

A Bradesco Seguros iniciou a 40º Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros. Até o momento, já foram realizados mais de 60 chamados especiais para os seguros Residencial e Empresarial em 10 cidades.

Há pouco mais de um mês, a Região Sul já havia sido atingida por dois fenômenos naturais extremos. Em ambas as ocasiões, a seguradora realizou a 38ª e a 39ª Operações Emergenciais de Tratamento de Sinistros e atendeu mais de mil chamados emergenciais, com estimativa de indenizações superior a R$ 10 milhões. Desse total, mais de 80% dos chamados correspondem a seguro residencial, seguido do seguro empresarial.

Nos segmentos Residencial e Empresarial , a cobertura básica da Bradesco Seguros inclui proteção contra incêndio, queda de raio e explosão. No entanto, é possível proteger a residência de outros riscos (com coberturas contratadas conforme a necessidade de cada cliente), entre eles, desmoronamento, vendaval, furacão, ciclone, chuva de granizo, alagamento e inundação, danos elétricos e outros serviços.

A Mapfre também implementou um plano de ação para garantir atendimento prioritário aos segurados afetados pelo ciclone extratropical. A empresa monitora a situação com equipes especializadas e organizou uma estratégia integrada para lidar com o aumento no volume de aberturas de sinistros e acionamento de assistências.

Entre as medidas adotadas estão o atendimento prioritário aos clientes atingidos, agilidade no processo de regulação de sinistro por meio de fotos e imagens, reforço da equipe de prestadores na região e canais de comunicação dedicados para que os segurados possam entrar em contato facilmente e obter o suporte necessário.

Os canais de atendimento telefônico, plataformas online e redes sociais estão preparados para receber uma demanda superior ao usual e direcionar as solicitações de forma ágil. Os clientes impactados podem contatar a Mapfre pela Central de Atendimento através do número 0800 775 4545 ou pelo WhatsApp pelo contato (11) 4004 0101.

A Liberty Seguros também anunciou ações emergenciais para auxiliar a população afetada pelas fortes chuvas. Até o dia 8, a companhia havia registrado 135 sinistros em quatro segmentos diferentes e, neste momento, está em contato direto com os corretores da região para entender caso a caso e dar o suporte necessário para cada um.

Além disso, a seguradora está apoiando a força-tarefa que as autoridades do Rio Grande do Sul estão fazendo para remover os veículos atingidos e direcioná-los para pátios disponíveis. Prestadores da Fácil Assist, empresa do Grupo Liberty Brasil especializada em serviços de atendimento 24 horas, foram enviados à região para identificar e realizar ações de remoção e ajuda.

Por meio da Campanha SOS Calamidades, que está arrecadando itens emergenciais e dinheiro, a companhia ainda realizou uma doação de R$ 10 mil para a Legião da Boa Vontade (LBV), associação que atua há mais de 70 anos no fomento do desenvolvimento humano e social.

“Mais uma vez, lamentamos profundamente os desastres naturais que estão atingindo a região Sul do Brasil. A Liberty está trabalhando muito para auxiliar a população afetada pelas chuvas e se coloca à inteira disposição para apoiar a todos que estão sofrendo com as consequências desses desdobramentos”, diz Patricia Chacon, CEO da empresa. “Nossa equipe está monitorando de perto tudo o que está acontecendo na região para poder prestar o melhor serviço possível a todos”, completa.

Qualquer situação de emergência pode ser informada por meio dos canais oficiais da Liberty no WhatsApp (11) 3206 1414 e telefone, via assistência 24h (0800 701 4120) e SAC (0800 726 1981).

