AXA no Brasil apresenta novo superintendente de Property & Construction

A AXA no Brasil anunciou a chegada de Paulo Lisboa como superintendente de Property e Construction. O executivo tem 25 anos de experiência em seguros, com passagens pela Bradesco Seguros, Itaú e Chubb, onde atuou nos últimos oito anos com foco na subscrição de grandes riscos e atendimento a mega brokers, SME e varejo. Ele traz essa experiência para a companhia, com o objetivo de seguir fomentando o crescimento da empresa no segmento.

Paulo Lisboa é engenheiro civil com especialização em engenharia de segurança do trabalho. Na AXA no Brasil, reporta-se para Carla Almeida, Diretora de P&C, e para Ana Carolina Mello, Vice-Presidente de Subscrição.

“A carteira de Property é uma grande fortaleza da AXA e o ritmo de crescimento segue acelerado. Chego trazendo minha experiência nesse mercado, com forte atuação em grandes riscos, para contribuir com o meu conhecimento técnico e somar no relacionamento com corretores”, afirma Lisboa.

N.F.

Revista Apólice