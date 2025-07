O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realizou no último dia 10 de julho o evento “Seguro de Vida: como usar ferramentas digitais para aumentar as vendas”, em parceria com a CAPEMISA Seguradora, que sediou o encontro em seu auditório na Zona Sul do Rio. A atividade marcou o primeiro compromisso oficial de Sonia Marra como presidente do CVG-RJ, eleita na véspera.

“Estou muito grata pelo apoio recebido e, já como presidente do CVG-RJ, participar deste evento construído com a CAPEMISA é uma honra. É mais um momento de aprendizado com foco na prática dos corretores”, afirmou Sonia.

A abertura do evento foi conduzida por Fabio Lessa, diretor comercial da CAPEMISA Seguradora, que destacou o impacto do novo Marco Regulatório dos Seguros. Segundo ele, as novas normas ampliam o papel do seguro de vida, que agora pode oferecer garantias voltadas não apenas à cobertura por morte, mas também à proteção financeira ao longo da vida do segurado. “Queremos que todos saiam daqui com novas formas de abordar o seguro de pessoas”, afirmou.

O primeiro painel foi conduzido por Paulo Gomes, superintendente regional da CAPEMISA (RJ-SP-ES), que apresentou o tema “Redes Sociais – Aumente suas vendas no presente e garanta seu futuro”. Ele citou dados da FenaPrevi, segundo os quais 82% dos brasileiros ainda não possuem seguro de pessoas, o que revela um amplo mercado a ser explorado.

“O Brasil é o terceiro país com mais usuários de redes sociais no mundo, com 131 milhões de pessoas conectadas cerca de 46 horas por mês. O corretor não pode ignorar esse canal”, ressaltou. Segundo ele, as redes sociais devem ser utilizadas não apenas como vitrines comerciais, mas como espaços de relacionamento, educação e construção de valor com o cliente.

Na sequência, José Carlos da Silva, conhecido como Zé Alfaiate do Seguro, compartilhou sua experiência ao transformar dados públicos em insights para abordagem comercial. Ele utiliza informações como movimentações profissionais, registros públicos e comportamentos de consumo para identificar o momento ideal de oferta de seguros.

Ele também chamou atenção para os efeitos da reforma da Previdência. “As mudanças nas regras de aposentadoria, pensão e invalidez reforçam a importância do planejamento financeiro e do seguro de vida como proteção complementar”, destacou.

Capacitação e parcerias

Durante o evento, Anderson Ojope, fundador da Educa Seguros e idealizador do movimento Minha Vida Protegida, falou sobre a importância da conscientização contínua sobre o seguro de vida e apresentou ações e conteúdos disponíveis no portal do projeto.

Encerrando a programação, Janine Couto, coordenadora comercial da Escola de Negócios e Seguros (ENS), apresentou os cursos em parceria com o CVG-RJ, voltados à qualificação dos profissionais do setor.

N.G.