Pottencial Seguradora pretende ampliar investimentos em cultura

Em um mundo em grande transformação e que clama por soluções para questões urgentes, a arte é um estímulo que inspira as pessoas a encontrar respostas. Para a Potencial Seguradora, investir em patrocínios culturais é uma questão de princípio, uma forma de retribuir para a sociedade, de alguma forma, o que conquistou ao longo de seus 13 anos de vida, diz a diretora de Gente e Cultura da empresa, Gabriela Mattar. Segundo ela, exatamente por isso a organização pretende ampliar os investimentos no setor, como já tem feito.

A Pottencial é uma das principais patrocinadoras, por exemplo, da 35ª Bienal de São Paulo, que começou no dia 6 de setembro. Nesta primeira edição pós-pandemia, a segunda bienal mais antiga do mundo, e o maior evento de arte contemporânea do hemisfério Sul e das Américas, traz à tona exatamente as novas perspectivas sobre o mundo a partir das urgências dos tempos atuais.

A exposição apresenta aproximadamente 1.100 obras de arte de diferentes linguagens, que se espalham pelos 30 mil metros quadrados do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, que passou por adequações de acessibilidade e renovações para receber o evento. “A cultura promove experiências que impactam a vida das pessoas, cultura não se tira, é algo que fica, que marca e faz as pessoas crescerem, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional”, afirma Gabriela.

Além de patrocinar a Casa Cor e inúmeros espetáculos culturais, a Pottencial também é apoiadora do Museu Inhotim, o maior museu a céu aberto da América Latina e um dos maiores do mundo, localizado no município de Brumadinho, a 60 km da capital mineira. “Entendemos que, dessa forma, contribuímos para que mais pessoas tenham acesso à arte, cultura e entretenimento de qualidade. Além disso, com a parceria, estamos estimulando importantes iniciativas de educação ambiental e cultural”, diz a executiva.

N.F.

Revista Apólice