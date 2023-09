CVG-SP discutirá papel do Resseguro para o mercado de Vida

O CVG -SP (Clube Vida em Grupo São Paulo) realizará mais uma edição da nova série Café CVG-SP com o tema “Entendendo o papel do Resseguro para o mercado de Vida”, no dia 19 de outubro, entre 8h30 e 10h30, nas dependências da Swiss Re. O evento é itinerante e conta com o apoio e participação das empresas associadas como anfitriãs a cada edição.

Para debater o tema no formato de talk show, o CVG-SP convidou três especialistas da área de resseguro com atuação no mercado de seguro de pessoas. A mediação será do diretor adjunto de Seguros do Clube, Marcos Salum, Life & Health Client Manager e Market Underwriter para a região do Cone Sul da Swiss Re.

Como debatedores, o evento contará com a participação de Gustavo Silvestre, Senior Pricing Actuary para a região do Cone Sul da América Latina da Swiss Re, Ronald Poon Affat, Head Life & Health do IRB Re, e Alessandra Monteiro, diretora de Subscrição de Vida e Saúde da Austral Re.

Para Salum, debater o tema resseguro é essencial para o mercado de seguro de vida. “Muitas vezes, o resseguro é associado a capacidades elevadas e a riscos catastróficos, porém, o papel dos resseguradores vai muito além. Novos produtos, novas tecnologias e parcerias estratégicas de longo prazo estão na pauta de muitas seguradoras e o CVG-SP quer promover esse diálogo”, diz.

N.F.

Revista Apólice