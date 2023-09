Porto Seguro e Mitsui se unem para operar nos seguros Auto, Residencial e PME

Compartilhar no

Compartilhar no

EXCLUSIVO – A Porto Seguro divulgou hoje, 01 de setembro, um fato relevante confirmando a parceria com a Mitsui Sumitomo. Através da parceria, as empresas irão operar os produtos de varejo no segmento Automóvel, Residencial e PME (Pequenas e Médias Empresas).

De acordo com o comunicado, a operação será feita em cosseguro, com a liderança da Porto Seguro, que terá os direitos de opção de renovação das apólices destes segmentos. Não farão parte da parceria os seguros comercializados pela Mitsui Sumitomo no segmento corporativo.

No seguro Automóvel, a Mitsui possui 118 mil apólices vigentes e encerrou os primeiros seis meses de 2023 com R$ 133 milhões em prêmios emitidos. Nos demais segmentos contemplados, são 127 mil apólices vigentes e R$ 43 milhões de prêmios emitidos no primeiro semestre de 2023.

Através da operação, a Porto Seguro pretende ampliar seus canais de venda, proporcionar mais opções de negócios para os corretores e, ainda, fortalecer a estratégia de atração de novos clientes.

A Mitsui Sumitomo seguirá mantendo uma estrutura independente no país, seja para o exercício de suas atividades no cosseguro com a Porto Seguro, seja para a condução de suas operações, de forma isolada, nos demais segmentos.

O acordo está sujeito a avaliação e aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), além de outras condições usuais nesse tipo de operação.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações divulgadas pela Porto Seguro