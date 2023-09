Morrem sócio-fundador da Ezze Seguros e esposa

EXCLUSIVO – Na manhã do último sábado, 9 de setembro, o empresário José Bezerra de Menezes, de 66 anos, e sua esposa, Luciana Bezerra, de 62, foram encontrados mortos por Rodrigo Passos Bezerra de Menezes, filho deles, dentro de uma suíte de uma mansão localizada em um condomínio em Guarujá, no litoral sul de São Paulo.

O casal morreu após ter sofrido uma intoxicação por vazamento de gás. Em entrevista ao g1, o delegado Fabiano Barbeiro, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, afirmou que o quarto em que os dois foram encontrados era ao lado de uma ‘sala de máquinas’, onde eram mantidos os equipamentos responsáveis pelo funcionamento e manutenção do imóvel. O portal publicou a foto de onde começou o vazamento.

Segundo o g1, o delegado afirmou que os aparelhos se resumiam a bombas da piscina, tonéis para armazenamento de água e um ‘queimador’, que aquecia o líquido, posteriormente distribuído para chuveiros e pias no imóvel. O vazamento do gás teria acontecido por meio de um cano partido, acoplado a este ‘queimador’.

Barbeiro explicou ao g1 que, com o cano partido, os gases da queima saíram do equipamento e passaram a ocupar a sala de máquinas, em vez de saírem pelo exaustor. Ele acrescentou que os gases se acumularam no local por aproximadamente sete horas, formando uma camada espessa e volumosa, que passou para o quarto por meio de pequenos orifícios, causando a intoxicação do casal.

O delegado pontuou, por fim, que as descrições foram feitas a partir de uma apuração preliminar junto à perícia no local. “De qualquer forma, tudo isso será melhor esclarecido quando o laudo técnico for concluído”, acrescentou.

José Bezerra de Menezes, que era conhecido como Binho Bezerra, possuía uma fortuna avaliada em R$ 1,55 bilhão, de acordo com uma publicação da Forbes em dezembro de 2022. Na época, ele foi listado como o 205º bilionário brasileiro. Binho foi controlador do BicBanco (hoje CCB Brasil) e sócio-fundador e acionista da Ezze Seguros.

Em nota publicada nas redes sociais, a seguradora prestou homenagem à José e sua esposa. “Binho exerceu papel significativo na economia nacional e o exemplo da sua jornada empreendedora sempre nos abasteceu com muita coragem e inspiração para seguirmos em frente construindo o legado da Ezze. Os nossos sentimentos a todos os familiares e em especial aos filhos Rafael, Marcelo e Rodrigo”.

Nós, da Revista Apólice, nos solidarizamos com a dor da família e amigos.

Nicole Fraga

Revista Apólice