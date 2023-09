Liberty Seguros aposta em tecnologia e empatia para entregar melhores experiências

EXCLUSIVO – Visando reforçar a importância da empatia e da comunicação com clientes, corretores e colaboradores, a Liberty Seguros está promovendo a 4ª edição da Semana da Experiência do Cliente, que acontece no Hub da seguradora, em São Paulo. Até o fim dessa semana, a companhia está realizando uma série de ações para ressaltar as iniciativas que vem adotando para melhorar a experiência dos segurados.

Em um evento exclusivo para jornalistas, Etienne Gonçalves, superintendente de Transformação, Experiência Digital e Clientes, e Helen Eles, superintendente de Marketing de Produtos e Canais, conversaram com a imprensa especializada sobre a importância de ouvir os corretores e desenvolver soluções, através da tecnologia, que facilitem a rotina dos parceiros e do consumidor.

“Na Liberty, nosso objetivo é sempre lembrar os colaboradores e prestadores de serviço que o segurado está no centro do negócio. Queremos aprimorar e otimizar todas as jornadas, e na 4ª Semana da Experiência do Cliente mostramos aos nossos parceiros como a empatia, um dos pilares da empresa, está presente no negócio. Esse evento é resultado de um trabalho de transformação que a companhia vem realizando há muitos anos”, disse Etienne.

Até o final da 4ª Semana da Experiência do Cliente, a seguradora irá promover mais de 20 ações divididas em palestras, painéis e sessões interativas para engajamentos de seus principais públicos. Além do tema principal, a empatia, as iniciativas abordam a jornada do seguro, a metodologia ágil, User Experience (UX), acessibilidade digital, Cultura WOW, personas e tendências, novas tecnologias, entre outros.

Para desenvolver ferramentas que estejam de acordo com as demandas dos corretores e clientes, a companhia conta com um grupo de 120 corretores conselheiros espalhados pelo Brasil. “20 novos conselheiros vieram para São Paulo para nos ajudarmos a construir um modelo de assistência ideal, mas não ouvimos apenas esse grupo. Buscamos sempre saber a opinião dos pequenos, médios e até mesmo dos grandes corretores parceiros no momento da criação dos produtos e serviços. Nada na Liberty é feito sem que a gente saiba que estamos entregando o melhor para o corretor”, afirmou Helen.

A empresa também passa a disponibilizar, a partir desta semana, o treinamento “Jornada Digital”, no qual os parceiros terão acesso a conteúdos sobre como funciona toda parte digital da companhia. “Em todos os treinamentos que fizemos na Liberty, já participaram mais de 31 mil corretores. Está surgindo uma nova geração de profissionais que está exigindo uma nova forma de se comunicar, mais simples e direta. A área de Comunicação está fazendo um trabalho de revisão e renovação de toda nossa estratégia, para adotarmos uma linguagem mais fácil”.

Reforçando a importância da assistência 24 horas, Etienne comentou sobre a operação força-tarefa que a seguradora organizou para auxiliar os segurados e as vítimas atingidas pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. “Estamos ajudando na remoção dos veículos atingidos para direcioná-los aos pátios disponíveis. Os prestadores da Fácil Assist, empresa do Grupo especializada em serviços de atendimento 24 horas, foram enviados à região para identificar e realizar as ações necessárias para apoiar as pessoas, sendo clientes ou não, que sofreram algum dano. O melhor caminho para a assistência é manter um bom relacionamento com os prestadores”.

Nicole Fraga

Revista Apólice