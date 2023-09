FIDES 2023: Mercado de seguros estará em peso no Rio de Janeiro

EXCLUSIVO – Entre os dias 24 e 26 de setembro, o Rio de Janeiro será o palco da FIDES 2023. O evento oferecerá oportunidades de negócios e relacionamento empresarial, que estarão combinadas a uma agenda de debates do mais alto nível. A Conferência é uma realização conjunta da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e da FIDES (Federação Interamericana de Empresas de Seguros), organização sem fins lucrativos que reúne todas as associações de seguros privados das Américas e da Espanha.

Grandes empresas do mercado de seguros estarão presentes na feira. Uma delas é a Tokio Marine, que é patrocinadora do evento. A companhia terá um estande na Expo Fides, no qual diretores receberão os participantes. Além disso, o diretor de Seguros Patrimoniais, Sidney Cezarino, participará do Fide Talks, abordando riscos e soluções em seguros para a cadeia de energia solar, no dia 26, às 16h30.

O Presidente da Tokio Marine, José Adalberto Ferrara, ressalta a importância da realização do evento para o mercado segurador brasileiro. “A realização da FIDES 2023 no Rio de Janeiro representa uma oportunidade única de ficarmos atualizados sobre as tendências globais, novas tecnologias e inovações do setor de seguros, sempre com olhar para a agenda de sustentabilidade”, afirma.

A Allianz Seguros também estará presente na Conferência. A seguradora é é patrocinadora master platinum do evento, que está em sua 38ª edição. Durante a feira, será apresentada a marca comercial Allianz Commercial, novo modelo integrado de negócios, voltado às médias e grandes empresas e riscos especializados, vigente globalmente desde julho deste ano e que passa a operar no Brasil e em outros países da América do Sul, neste mês.

Para representar a empresa, estarão presentes na FIDES Rio 2023 Eduard Folch (presidente da Allianz Seguros); David Colmenares, (managing director da Allianz Commercial Latam); e Luciano Calheiros (diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros e managing director da Allianz Commercial Brasil).

“Estaremos no evento para apresentarmos oficialmente a Allianz Commercial. A Allianz é líder global em P&C e este movimento permitirá à Allianz Brasil desenvolver mais fortemente suas operações voltadas a Negócios Corporativos, pautada pela expertise do Grupo Allianz, reforçando, assim, a presença da companhia no país”, declara Folch. “Com isso, a Allianz Commercial, por meio da área Comercial e da subscrição da Allianz Brasil, dará todo o suporte e fornecerá o seu o serviço para riscos de médias e grandes empresas e especializados”, complementa.

O IRB Brasil Re faz parte do grupo de resseguradores que estarão na Conferência. Patrocinadora diamante do evento, a empresa marca presença no painel “Insurance Global Trends”, que contará com o vice-presidente de Resseguros, Daniel Castillo, e na programação do Fides Talks, com o vice-presidente Financeiro, Rodrigo Botti. Além disso, executivos da companhia vão promover reuniões para fortalecer o relacionamento com os clientes e parceiros de negócios.

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) terá um estande e palestrante na feira. A instituição convidou para palestrar no evento Hilario Itriago, presidente da BOXX Insurance, uma cyber insurtech canadense. Residente em Miami, o executivo também atua como presidente da LATAM Insurtech, plataforma aceleradora de Insurtech desenvolvida pela BrokerTech Ventures.

A Escola também estará presente com estande na ExpoFides. No espaço, a ENS receberá os congressistas para ações de relacionamento e divulgação de programas educacionais.

Para abordar o tema ”Transformação digital”, a eBaoTech convidou Rajat Sharma, Chief Revenue Office Global InsureMo, a plataforma de Insurance Middle Office da empresa. A insurtech é uma das patrocinadoras do evento.

“Vivemos um momento em que a transformação digital está acelerando a revisão de produtos e serviços na nossa indústria. O uso crescente de novas tecnologias, como a Inteligência Artificial e o Blockchain, por exemplo, está impactando não apenas a forma de distribuir produtos, mas também a experiência do cliente que adquire seguros. Por isso, existe uma necessidade muito grande das empresas em habilitar os canais de distribuição para atender as necessidades e exigências dos clientes”, afirma Rajat.

