Fenacor e ENS abordam as perspectivas do mercado de seguros

EXCLUSIVO – A Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) e a ENS (Escola de Negócios e Seguros) se uniram para publicarem dois estudos que abordam as tecnologias, perspectivas e tendências do mercado de seguros brasileiro.

No estudo “Projeto Copérnico: O Cliente no Centro do Universo Open”, as duas instituições retratam a visão de futuro do setor, a concepção inicial de uma Infraestrutura Brasileira de Proteção a Riscos e a criação de uma Sociedade Processadora de Ordem do Cliente (SPOC), no contexto do Open Insurance, que pudesse acolher e suportar o ingresso dos corretores de seguros na Economia Digital.

O e-book foi elaborado para servir como um guia aos profissionais que desejam se adaptar na era da transformação tecnológica. A publicação explora o universo do Open Insurance, esclarecendo os principais questionamentos sobre o Sistema de Seguros Aberto. O livro mostra como o corretor de seguros pode se posicionar de

maneira estratégica, aproveitando ao máximo as oportunidades que surgem, esclarecendo os princípios fundamentais da Plataforma SPOC, da Fenacor.

Seguindo a mesma linha, o estudo “Visão do mercado de seguros brasileiro:

Realidade, perspectivas de desenvolvimento e oportunidades”. A publicação tem o objetivo de apresentar o setor, abrangendo seu funcionamento, as operadoras,

a forma da distribuição, a estrutura legal, bem como as novas ideias e panoramas para seu crescimento, no sentido de aumentar a base dos segurados consumidores e seu desenvolvimento equilibrado, com a adoção de novas práticas e modelos de atuação.

O e-book aponta também os motivos para se investir no segmento, que atualmente representa 5% do PIB e vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. O Brasil é líder de mercado na América Latina, mas ainda há muito potencial para expansão, sobretudo se consideradas a retomada econômica pós-pandemia da Covid-19 e a maior percepção do valor do produto de seguro diante de tal evento. Apenas 15% da população possui seguro de vida, as residências seguradas estão em torno de 15% e menos de 20% da frota de veículos é segurada, dados que demonstram infinitas oportunidades de negócios.

Para acessar o estudo, basta clicar neste link.

Nicole Fraga

Revista Apólice