Fenacor está no GT “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”

A Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) foi convidada pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) para participar do Grupo de Trabalho “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”, cujo lançamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (06), no auditório do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro. Estavam presentes nesse evento o presidente da Federação, Armando Vergilio, e os vice-presidentes Maria Filomena Branquinho e Roberto Bittar.

Segundo a Susep, o Grupo de Trabalho terá como finalidade discutir e propor recomendações de aperfeiçoamento regulatório de produtos e coberturas securitárias que deem suporte e impulso ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento e à Nova Política Industrial, ambos em andamento e eixos centrais das oportunidades de crescimento econômico para a sociedade brasileira.

Ainda de acordo com a autarquia, o Grupo de Trabalho estabelecerá um canal de interlocução, diálogo e busca de consensos entre Corretores, seguradores, segurados e outros participantes do mercado, além de especialistas e autoridades públicas, para a construção de alternativas capazes de impulsionar o seguro como instrumento de um desenvolvimento econômico nacional que seja vibrante no curto prazo e sustentável no longo prazo.

No convite, feito por ofício, a Susep informa que, dada a relevância desta Federação para o setor de seguros nacional e para a construção de propostas e estratégias relacionadas a este setor, entende que a Fenacor “é entidade representativa fundamental para participar deste Grupo de Trabalho”, integrando cada um dos sete subgrupos: Transportes; Água e Energia; Infraestrutura Urbana e Social; Agroindústria, Inovação e Sustentabilidade; Complexo Industrial da Saúde; Defesa Nacional e Soberania; e Transformação Digital na Indústria.

O Grupo de Trabalho terá duração de 60 dias e tem como produto final a entrega de relatório que buscará responder três específicas perguntas: Quais os seguros mais relevantes para o setor do subgrupo?; Quais os consensos de melhoria regulatória entre os integrantes do subgrupo?; e Quais os pontos de divergência e objeções entre os integrantes do subgrupo”.

O evento de lançamento contou ainda com as participações dos secretários de Reformas Econômicas e de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda, respectivamente Marcos Pinto (que acompanhada por meio remoto) e Ricardo Abreu; e Gustavo Tavares, do Ministério de Indústria e Comércio.

A Susep foi representada pelo superintendente, Alessandro Octaviani, e os diretores, Carlos Queiroz e Jessica Bastos.

