CVG-RJ promove 47ª edição do Oscar do Seguro

O CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro) já está em contagem regressiva para a cerimônia de premiação dos Destaques do Ano, conhecido como “Oscar do Seguro”, que acontece no próximo dia 21 de setembro, a partir das 18 horas, no Clube da Aeronáutica no Centro do Rio.

Somente durante a festa serão conhecidos os vencedores nas 13 categorias e as homenagens especiais, o que mantém o clima de expectativa no setor. São profissionais, lideranças, empresas e campanhas que se destacaram no período 2022/2023, contribuindo para o desenvolvimento do seguro no Brasil.

Edson Calheiros

“Para nós é um prazer e uma honra prestigiar a todos aqueles, profissionais e empresas, que emprestaram conhecimento e experiência para o desenvolvimento do setor, em especial nos segmentos de Vida, Previdência, Saúde e Capitalização. É um momento de encontro, celebração e de projetarmos o futuro”, declara Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ. E completa, “somos um setor que passa por uma grande transformação alavancada pela tecnologia, que tem enorme potencial e pode colaborar muito no crescimento da economia do país”.

Apoio

O presidente Calheiros destacou também os seus agradecimentos aos patrocinadores deste grande evento. São eles: AXA do Brasil; Baeta Assessoria de Seguros; BP Seguradora; Bradesco Seguros; Capemisa Capitalização; HDI Seguros; Icatu Seguros; MBM Seguro de Pessoas; OXXY Seguradora; Porto; Sabemi Seguradora; SulAmérica Seguros; Tokio Marine Seguradora; Ully Seguros & Saúde.

O diretor social do CVG-RJ, Enio Miraglia, informa que “nesse mesmo dia será apresentada e realizada a posse da nova diretoria e do conselho consultivo e seguirá com as homenagens especiais a personalidades do mercado”.

Os interessados em participar do evento, devem obrigatoriamente fazer suas reservas através dos telefones (21) 2203-0393 e (21) 96428-4687 ou pelo e-mail: [email protected].

Serviço

Evento: Destaques do Ano 2022-2023

Dia: 21 de setembro de 2023

Horário: 18 horas

Local: Clube da Aeronáutica

Endereço: Praça Marechal Âncora, 15 – Centro – Rio

N.F.

Revista Apólice