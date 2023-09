AXA no Brasil comemora mês do cliente

Com o mote “Na AXA, tudo gira em torno de você”, a AXA no Brasil comemora o mês do cliente com descontos e benefícios. O objetivo é reforçar a inovação da empresa com foco em levar o melhor para o cliente. Dentro da companhia, um dos valores é o “Cliente em primeiro lugar”. Esse pilar tem se traduzido em uma série de ações para que a organização mostre seu valor em forma de um modelo de negócios que levem produtos e serviços de qualidade para os seus clientes.

Nesse mês, a companhia oferece a gratuidade da Assistência Farmácia para clientes do seguro de vida. Todas as apólices adquiridas durante setembro terão a assistência por 12 meses, sem custo adicional. O serviço disponibiliza descontos exclusivos para os clientes em drogarias credenciadas.

Lançado no ano passado, o Clube de Descontos AXA também ganhou um reforço em setembro, com a oferta de cupons para mais de 26 mil estabelecimentos de educação, saúde, entretenimento, esporte, moda, entre outros, além de sorteios e cortesias à disposição. Já para os corretores, é disponibilizado o Clube de Vantagens, um dos itens da proposta de valor da companhia, que traz apoio ao corretor, premiações com viagens nacionais e internacionais, descontos em estabelecimentos, cursos para aperfeiçoamento profissional, plataforma exclusiva, comissionamento diferenciado e diversos tipos de benefícios.

Inovando com foco no cliente durante todo o ano

Mais do que promoções durante o mês de setembro, o foco no cliente também se traduz em diversas ações ao longo do ano. Alinhando inovação com sustentabilidade, a AXA lançará o serviço “Escolha Sustentável” para o seguro de aparelhos portáteis, permitindo que o cliente opte pelo upgrade do celular segurado por meio de aparelhos recondicionados de alta qualidade e com um ano de garantia no momento da indenização de seu sinistro.

Além do cliente, algumas iniciativas têm foco no corretor, que é um elo importante para a construção dos resultados da companhia. Visando diminuir, por exemplo, o tempo de apólice, a seguradora investiu nesse ano na implantação de robôs, focada na automação e digitalização de processos. Com isso, houve um ganho de eficiência onde 84% das apólices foram emitidas em até cinco dias e 95% em até 10.

A tecnologia também tem se espalhado para outros processos dentro da jornada do cliente. Por exemplo, cerca de 30% das vistorias de sinistros dos Seguros de Property e Condomínio agora são feitas remotamente. Além do ganho de agilidade, o recurso também permite a empresa menos deslocamento nesse processo, fazendo com que haja menor emissão de carbono.

Dentro da AXA, a tecnologia é vista como uma aliada que entra para somar. Ainda assim, o atendimento humanizado continua sendo um ponto de atenção da companhia mesmo com o investimento tecnológico.

“Temos diversos serviços como a Filial Digital, o autoatendimento por chatbot, uma plataforma para abertura de sinistros e cotação, mas fazemos questão de ter uma equipe de apoio próxima dos corretores e clientes, oferecendo suporte sempre que necessário. Um dos exemplos é a “Célula do Guardião”, com atendimento totalmente humanizado, com foco em suporte rápido e resolutivo principalmente em caso de sinistros. Podemos citar também as interações por voz em nosso Contact Center – AXA Help, onde o atendimento é realizado em até 60 segundos. Através de ações como estas, reduzimos o número de reclamações e 84% das demandas são resolvidas já no primeiro contato com o cliente. Por fim, é importante ressaltar que a AXA segue classificada com reputação “ótima” com índice de resolução superior a 90% na plataforma Reclame Aqui”, explica Arthur Mitke. Vice-presidente de Operações, Sinistros e Experiência do Cliente.

N.F.

Revista Apólice