Aon expande capacidades em Risk Capital para atender América Latina

A Aon anunciou ontem, 31 de agosto, a expansão de suas capacidades em Risk Capital na América Latina com a aquisição da NGS Seguros, consultoria especialista em gestão de risco do Uruguai.

Representante exclusiva da corretora no país há 25 anos, a NGS Seguros tem uma ampla gama de soluções para atender às necessidades de clientes de todos os portes. A partir de agora, a empresa se apresentará ao mercado como “Aon”. “A notícia de hoje reforça o investimento da companhia no Cone Sul e a importância desse mercado para nossas operações na América Latina. Temos o prazer de dar boas-vindas à equipe NGS à Aon, compartilhamos uma longa história de trabalho em conjunto e seguiremos comprometidos em apoiar nossos clientes a tomar decisões melhores e mais bem informadas”, ressaltou Franco Di Lucca, head do Cone Sul na empresa.

Com a aquisição, a gestora amplia sua presença na América Latina ao estabelecer formalmente operações no Uruguai, país que apresenta grandes oportunidades de crescimento em seu mercado de seguros. Aproximadamente 50 colaboradores da NGS se unirão à Aon como parte da aquisição. O atual diretor da empresa uruguaia, Luis Puig, passará a ser head do Uruguai na Aon e o também diretor, Alberto Puig, atuará como consultor para a empresa.

“Temos experiência no aconselhamento de clientes e, sobretudo, uma equipe extremamente talentosa, da qual nos orgulhamos muito. Nos unirmos à Aon, aproveitando a presença mundial da empresa, nos leva ao próximo nível em termos de oferta de soluções aos nossos clientes e trará grandes oportunidades de desenvolvimento para nossas equipes”, destacou Luis Puig.

Os termos da transação, que já foi concluída, não foram divulgados.

