Tokio Marine cresce 17,9% no primeiro semestre

A estratégia de crescimento da Tokio Marine, baseada em valorização do Capital Humano, oferta dos melhores produtos e serviços e ampliação da cultura do seguro no Brasil, continua gerando bons resultados. De acordo com os números oficiais da Susep (Superintendência de Seguros Privados), nos seis primeiros meses do ano a seguradora alcançou um crescimento de 17,9% em prêmios emitidos. Enquanto isso, o mercado no qual atua (sem Previdência, Capitalização e Saúde), cresceu 13,0%. O Índice Combinado ficou em 87,4%, em uma demonstração da excelente performance da Companhia no período.

No primeiro semestre, a produção atingiu o valor de R$ 5,92 bilhões em prêmios emitidos contra R$ 5,02 bilhões do mesmo período do ano passado. Desse total, os sinistros pagos chegaram a R$ 2,66 bilhões.

Daniel Dibe

“Este desempenho ratifica a nota máxima, AAA.br, com perspectiva estável, atribuída recentemente à seguradora pela agência de classificação de risco Moody’s Local. A avaliação considerou fatores como competitividade da companhia no setor de Seguros Gerais no Brasil, qualidade dos ativos, forte rentabilidade do negócio e suporte da Tokio Marine Holdings. Estamos muito otimistas de que é possível encerrar o ano de 2023 com um crescimento em dois dígitos”, afirma o diretor executivo de Finanças e Administração, Daniel Dibe.

Destaques

Entre os Produtos Massificados, um dos grandes destaques do desempenho da companhia foi o Seguro Fiança Locatícia, com um crescimento de 175,6%, seguido do Seguro Condomínio, cujo aumento da produção em relação ao mesmo período do ano passado chegou a 69%. Já a carteira de Automóvel continuou sendo um dos carros-chefes do resultado da Tokio Marine. No período, o crescimento em prêmios foi de 29,4% (sem DPVAT e sem Garantia Estendida Auto). Na carteira de Pessoas Coletivo, o desempenho da seguradora foi 13,7% maior em comparação ao primeiro semestre de 2022.

A empresa também reforçou seu apetite por Grandes Riscos no primeiro semestre do ano. No período, os produtos que apresentaram crescimentos relevantes em prêmios emitidos, quando comparados ao mesmo período do ano anterior, foram: RC Geral 139,9%; Riscos Cibernéticos 95,6%; E&O 52,5%; Empresarial 25%; Equipamentos e Fazendas 19,6% e Transportes Total 6,9%.

Para atender às demandas de corretores, assessorias e clientes, a companhia continuou investindo em transformação digital, em projetos que englobam desde a facilitação do processo de cotação e contratação do seguro, com mais agilidade, menos burocracia e precificações mais precisas, até a regulação ágil e inteligente de sinistros.

“Nossa estratégia para o segundo semestre é manter a oferta de soluções de excelência que protejam a vida e o patrimônio das pessoas e empresas. Estamos presentes no Brasil há 64 anos, sempre conduzindo os negócios a partir da filosofia “Good Company” do Grupo Tokio Marine: olhar além do lucro; capacitar os colaboradores e cumprir os compromissos com a sociedade”, conclui Daniel Dibe.

