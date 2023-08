Seguros de pessoas crescem 8,2% no primeiro semestre de 2023

Um levantamento da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), com base nos dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para o primeiro semestre de 2023, apontou que os prêmios de seguro de pessoas somaram R$ 29,2 bilhões no período, alta de 8,2% em relação ao mesmo semestre do ano passado. Esse crescimento supera a inflação do intervalo, resultando em uma variação real de 3,6%.

Por ramo, 48% desse montante (cerca de R$ 14,3 bilhões) foi arrecadado em seguros de Vida nas modalidades individual e coletiva e 28% foram em seguro Prestamista, o equivalente a R$ 8,2 bilhões. As principais variações ocorreram em Vida Individual, que cresceu 18%; Funeral, que registrou alta de 18,3% e no seguro Viagem, que subiu 23,8%, todos na mesma base de comparação. No mesmo período, o prêmio do Prestamista aumentou 4,1% e o do Vida em Grupo cresceu 5,9%, os dois segmentos mais expressivos no total.

“O crescimento dos prêmios é um sinal muito positivo para a indústria, pois demonstra o valor percebido destes produtos por parte do cidadão. Em tempos de elevado custo do crédito e diminuição da renda disponível das famílias, conseguir crescer nos dá a certeza que entregamos à sociedade produtos que fazem a diferença e que são priorizados por muitas famílias”, analisa Edson Franco, presidente da Fenaprevi.

Pagamento de benefícios cresce 6,3% no semestre

Ainda segundo a Federação, o pagamento de sinistros no primeiro semestre de 2023 totalizou R$ 7,4 bilhões, alta de 6,3% em relação ao mesmo semestre de 2022. Os maiores pagamentos de benefícios à população segurada foram o Vida, individual e coletivo, também responsável por 48% do total e o Prestamista por 17% do total, respectivamente R$ 4,0 bilhões e R$ 1,3 bilhão em benefícios pagos.

Nos dois ramos, praticamente não foi alterado o montante pago em relação ao primeiro semestre de 2022, verificando na leitura atual alta de 0,1% no seguro de Vida e queda de 0,8% no Prestamista. As principais variações positivas ficaram nos pagamentos de benefícios do seguro Viagem, 92,8% maior em 2023; de Funeral, que avançou 34,9% e nos seguros Dotais, com expansão de 26%.

N.F.

Revista Apólice