Porto leva cuidado ao The Town 2023

Já começou a contagem regressiva para o The Town 2023, festival de música, cultura e arte de São Paulo (SP). Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, a primeira edição do evento traz grandes nomes da música nacional e internacional ao Autódromo de Interlagos. Em uma área de 360 mil metros quadrados, a Cidade da Música terá 7 grandes espaços, 5 palcos e uma cenografia inspirada nos ícones da arquitetura paulistana. A Porto é patrocinadora oficial do evento e vai cuidar do público nessa maratona sonora e visual com ativações especiais das verticais Porto Seguro e Porto Saúde, como uma montanha-russa de dois loopings e um lounge, além de toda a operação dos ambulatórios do evento.

Com tradição em apoiar diversas iniciativas culturais e de entretenimento, a Porto conhece o potencial que grandes eventos têm de mobilizar pessoas, promovendo socializações e interações positivas, além de engajar multidões. “Queremos estar conectados com as pessoas durante o festival, com todo o cuidado necessário para ajudar a criar uma experiência fantástica para o público. Voltamos nossa atenção para o que pode fazer a diferença durante um evento deste porte, seja uma tomada para carregar a bateria ou um lugar para descansar, da forma que só a Porto é capaz de fazer. São aguardadas 100 mil pessoas por dia de evento. Com certeza, será histórico”, adianta Luiz Arruda, VP de Marketing, Clientes e Dados da seguradora.

Para ativar o patrocínio, a companhia promoveu a campanha “Vai com a Porto para o The Town 2023”, que sorteou 250 pares de ingressos para clientes dos produtos participantes (seguros Auto, Residência, Celular, Vida, Viagem, Saúde e Odontológico).

“Como todo cuidado é Porto e o nosso objetivo foi atender aos sonhos de todas as pessoas, contemplamos também aqueles que ainda não eram clientes, para que tivessem a oportunidade de acompanhar um dos maiores festivais do país”, acrescenta Arruda.

Além disso, em abril, um guincho especial transportou um amplificador gigante por diferentes locais da cidade de São Paulo, como a Avenida Paulista, o Parque Ibirapuera, a Avenida Faria Lima e o Estádio do Pacaembu. A ação, acompanhada pelas redes sociais da seguradora, foi um teaser para as ações que poderão ser acompanhadas com todo cuidado na Cidade da Música em setembro.

Atrações especiais

A seguradora estará presente no evento com atrações para o público, como espaços especiais para curtir a música com ainda mais conforto, distribuição de brindes e opções de entretenimento. A montanha-russa dupla, com dois loopings, poderá ser agendada previamente pelo app do festival. Já o Lounge Porto, ao lado do palco Skyline, terá três andares, sendo o primeiro aberto ao público, com karaokê e tomadas para recarregar os celulares. Todo o time de apoio do festival, com 700 profissionais dando o devido suporte ao público, também terá uniformes da Porto Seguro. Já a Porto Saúde cuidará de todo o serviço dos ambulatórios, deixando o festival com maior conforto, segurança e amparo.

Todo cuidado é Porto

Em junho, a empresa lançou sua nova plataforma de comunicação, com o conceito “Todo cuidado é Porto”, reforçando o zelo que a empresa tem com seu público, um diferencial que a tornou conhecida por mais de 12,7 milhões clientes em 77 anos de atuação. Para promover a ação, peças de mídia OOH disponíveis em diversos pontos das principais vias de São Paulo, foram atualizadas em tempo real com o número de serviços prestados em diversos segmentos, mensurando a extensão dos cuidados da Porto nos momentos cotidianos. Além disso, a campanha conta com um hub de histórias reais de clientes que protagonizam minidocs sobre os atendimentos.

Ampliando os horizontes, em julho, a campanha chegou à Times Square, em Nova Iorque (EUA), levando histórias de clientes, segurados e colaboradores para os maiores e mais famosos telões do mundo. É uma forma de reconhecer e homenagear tantos parceiros da marca, que está presente em todos os momentos da vida dos brasileiros.

N.F.

Revista Apólice