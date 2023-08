CNseg e Sindseg N/NE promovem encontro setorial em Belém

Na próxima terça-feira, dia 22 de agosto, a partir das 8h30, no Radisson Hotel Maiorana Belém, em Belém do Pará, a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e o Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) promovem o Encontro Setorial com lideranças do mercado de seguros dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente por meio do link.

O evento, realizado presencialmente, será voltado para corretores de seguros, securitários e profissionais de seguros em geral, integrando o plano de ação da CNseg com o objetivo principal de promover uma comunicação mais efetiva, em uma estratégia de popularização do seguro, visitando vários estados, tendo maior engajamento com o poder público, além de participar de eventos nacionais e internacionais relevantes, liderando pautas importantes e sendo reconhecida pelas autoridades.

Na ocasião, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento e ex-presidente do BNDES, vai apresentar uma visão geral do setor segurador, as perspectivas para o ano, os problemas envolvendo as associações de proteção veicular, entre outros temas. A visão regionalizada do mercado segurador e as oportunidades de crescimento serão apresentadas pelo presidente do Sindseg N/NE, Ronaldo Dalcin.

“Este será mais um evento inédito, desta vez na Região Norte, com a intenção de, cada vez mais, aproximar a CNseg e o Sindseg N/NE do mercado segurador de todo o Brasil. Além disso, uma das metas que temos enquanto sindicato é também de propagar de forma ampla e contínua o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, o PDMS. Temos uma expectativa grande para este encontro e que ele se torne um promotor deste plano que tem metas ousadas para alçar o mercado segurador a um patamar muito maior do que aquele em que já estamos hoje, chegando a 10% do PIB até o final de 2030”, afirma Dalcin.

O executivo destaca, ainda, que a Região Norte tem uma vasta extensão territorial, o que representa um grande desafio para o crescimento do setor. “Grande parte do modal na Região Norte é feito via marítima. Então, é importante entendermos esses desafios, particularidades e necessidades diferentes. Frente a isso, é necessário reforçar o conceito de olhar regional e a capacitação”, completa.

Todos os detalhes do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros estão disponíveis por meio do link. O Radisson Hotel Maiorana Belém está localizado na Av. Comandante Brás de Aguiar, 301-321, no bairro de Nazaré.

N.F.

Revista Apólice