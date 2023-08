Incentivo do Governo e queda no preço aumentam demanda por seguro automóvel

EXCLUSIVO – Os seis primeiros meses de 2023 foram positivos para o seguro automóvel. Segundo o INDS (Índice Neurotech de Demanda por Seguros), a procura pelo produto cresceu 12,38% no primeiro semestre do ano. Em junho, quando comparado ao mês de maio, a demanda se manteve estável, com apenas uma queda de 0,33%. Na análise individual, se destacam os estados do Rio Grande do Sul, com aumento de 21,47%, e São Paulo, com alta de 13,47%.

De acordo com Márcia Camacho, diretora de Operações da Minuto Seguros, uma das razões para a procura pelo seguro automóvel ter crescido é a volta da circulação de veículos ao nível pré-pandemia. Além disso, a executiva afirma que o programa de descontos do Governo Federal, que baixou os preços dos automóveis, aumentou a quantidade de brasileiros interessados em comprar um carro e, consequentemente, influenciou na procura pelo seguro.

“Esse é um momento positivo para as corretoras e seguradoras. Entretanto, é necessário ter em mente que os clientes também estão procurando o serviço com mais atenção aos detalhes, pois os seguros ainda são um investimento alto”. Para Márcia, oferecer um produto que atenda ao máximo a necessidade do segurado é o caminho para manter uma boa carteira. Segundo a executiva, a Minuto Seguros teve um aumento de 25% na procura pelo seguro automóvel em no primeiro semestre de 2023, em relação ao mesmo período no ano passado.

Além da busca pelo seguro automóvel ter crescido, o preço das apólices apresentou queda pelo terceiro mês consecutivo. De acordo com o IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel), em julho o produto registrou uma redução de 3,2% em relação ao mês anterior, chegando ao valor de 6,0%. Na comparação com 12 meses antes, também houve queda de 9,1%.

Márcia reforça que os corretores de seguros devem aproveitar o momento de maior procura pelo produto. A executiva afirma que é preciso que a categoria foque no relacionamento com a carteira já existente e, também, invista em diversas formas de alcançar novos clientes. “Os corretores devem focar em um atendimento de qualidade e personalizado, atendendo as necessidades de cada consumidor e direcionando cada um para o serviço que mais se adapte às suas demandas”.

Questionada sobre as expectativas para o futuro do seguro automóvel, a diretora de Operações da Minuto Seguros diz que é possível esperar um cenário de crescimento para o produto até o final do ano. “Tivemos um início de ano com algumas incertezas e os preços ainda refletindo muito do que aconteceu em 2022, com um aumento do seguro muito grande entre os meses. Além disso, alguns veículos tiveram queda no seu valor na tabela FIPE, o que permitiu que as seguradoras diminuíssem o valor final da apólice, tornando o seguro automóvel mais acessível”, ressalta Márcia.

